Tìm bị hại của nhóm lừa đội lốt “Bác sĩ Vĩnh”

ANTD.VN -Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phát hiện ngày 15/05/2026 tại khu đô thị Vinhome Ocean Park, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội theo Quyết định khởi tố vụ án số C373/QĐ-VPCQCSĐT ngày 20/05/2026.

Quá trình điều tra xác định: Nhóm đối tượng sử dụng dữ liệu những bệnh nhân đã khám, điều trị các bệnh về U tuyến giáp, U lành tính… tại các cơ sở Y tế, sau đó gọi điện thoại đến những bệnh nhân trên lấy danh nghĩa “Bác sĩ Vĩnh” để tư vấn sức khoẻ, tạo lòng tin cho các bệnh nhân và giới thiệu, bán các sản phẩm có nhãn hiệu Tiêu Giáp Khang, Giáp Mộc Khang, Tiêu U nâng cao, Tiêu U Khang, Giáp Tiêu Khang, Tỳ Vị Khang, Tiêu U Giáp Khang, Tiêu U Bách Đan, Tiêu Mộc Khang, THYRCOID GOLDMK và THYROID FUCOIDAN.

Khi những bệnh nhân này đồng ý mua sản phẩm trên, các đối tượng đóng gói và vận chuyển qua các bưu cục gửi đến người mua thanh toán tiền cho đơn vị vận chuyển để chuyển đến khách hàng.

Đề nghị ai là bị hại được các đối tượng liên hệ thủ đoạn tương tự như trên, liên hệ đến Cơ quan CSĐT -CATP Hà Nội, địa chỉ: số 45 ngõ 215 đường Trâu Quỳ, xã Gia Lâm, TP. Hà Nội; gặp đồng chí Nguyễn Mạnh Huy - Điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại: 098.836.8624, để cung cấp thông tin.