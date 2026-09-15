Thuê căn hộ chung cư cao cấp cho gái "bán hoa" tá túc chờ đi tiếp khách

ANTD.VN - Kiểm tra hành chính một khách sạn trên phố Bà Triệu, lực chức năng phát hiện 3 đôi nam nữ mua bán dâm thông qua sự môi giới của hai “tú ông” …

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Bảo Khánh (SN 1992, trú ở phường Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và bị can Dương Minh Tâm (2002, ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Liên quan, các bị can Bùi Bách Nghĩa (SN 1992, ở xã Lai Khê, TP Hải Phòng) và Lưu Văn Tiến (SN 2002, trú xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh) cùng bị đề nghị đưa ra xét xử sơ thẩm về tội “Môi giới mại dâm”.

Một cặp đôi mua bán dâm bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 11-3-2026, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) kiểm tra hành chính tại Khách sạn Mỹ Lan trên phố Bà Triệu, phát hiện 3 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Cơ quan công an xác định, đối tượng môi giới cuộc mua bán dâm nêu trên là Bùi Bách Nghĩa và Lưu Văn Tiến.

Mở rộng điều tra, Cơ quan công an làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Nguyễn Bảo Khánh và hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của Dương Minh Tâm.

Theo đó, Bùi Bách Nghĩa vốn không có việc làm ổn định, đã lập tài khoản Telegram "Khầy đây” để quản trị 2 nhóm kín nhằm hoạt động môi giới mại dâm. Nghĩa còn tham gia các hội nhóm do người khác thành lập trên mạng xã hội Zalo để tìm kiếm khách hàng và kết nối với các gái bán dâm.

Bùi Bách Nghĩa đăng thông tin tìm gái bán dâm để các cô gái biết và gửi hình ảnh khêu gợi cho đối tượng. Nghĩa sau đó sử dụng những hình ảnh này gửi cho “cánh mày râu” có nhu cầu mua dâm lựa chọn và thỏa thuận giá cả.

Sau mỗi lần môi giới mại dâm thành công, Nghĩa được hưởng 2-3 triệu đồng. Tài liệu điều tra cho thấy, từ ngày 7 đến ngày 11-3-2026, Nghĩa thực hiện 4 lần môi giới mại dâm và hưởng lợi bất chính số tiền 11 triệu đồng.

Trong hội nhóm bị can Nghĩa hoạt động, Lưu Văn Tiến cũng 1 lần tham gia môi giới mại dâm, hưởng lợi 1 triệu đồng. Nghĩa và Tiến thường đưa khách đến khách sạn Mỹ Lan để mua bán dâm với giá 8-9 triệu đồng/lượt.

Ngoài việc môi giới mại dâm thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội, Nghĩa còn thuê căn hộ chung cư cao cấp làm nơi để 3 gái bán dâm ăn ở, sinh hoạt, đồng thời chờ đối tượng này kiếm khách và “điều” đi phục vụ khách.

Khám xét căn hộ trên, Cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ nhiều đồ vật có chứa ma túy. Cũng từ đây, Cơ quan công an làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của Dương Minh Tâm và mua bán trái phép chất ma túy của Nguyễn Bảo Khánh và Đào Xuân Hòa (SN 1992) ở Hà Nội.

Cụ thể, khoảng 8-2025, Đào Xuân Hòa thuê nhà ở phố Đội Cấn để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Hòa là người trực tiếp giao dịch mua ma túy rồi liên hệ với khách hàng để thỏa thuận giá cả.

Hòa giao cho Khánh nhiệm vụ cân, chia nhỏ ma túy cho khách, cất ma túy vào các thùng nhỏ rồi đóng gói, đặt giao hàng qua ứng dụng hoặc Khánh tự mang hàng giao cho khách theo sự chỉ đạo của Hòa. Trong số các khách hàng của Hòa có cô gái bán dâm tên T trong đường dây mại dâm của Bùi Bách Nghĩa.

Ngày 9-3-2026, gái bán dâm nêu trên đã mua 1 chỉ Katamine với giá 3,7 triệu đồng để mang về dùng chung với “đồng nghiệp”. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Khánh được Hòa trả công bằng việc cho sử dụng ma túy miễn phí hoặc được trả 1 triệu đồng trong khoảng 2-3 ngày.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, do Đào Xuân Hòa bỏ trốn nên Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can và tách vụ án hình sự đối với bị can này để truy nã. Khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra và xử lý sau.