Hai nữ tiếp viên bấm bài quán hát bị mua bán với giá 33,9 triệu đồng

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can về tội “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Các đối tượng bị bắt giữ

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Thích (SN 1994, trú tại xã Gia Lộc, TP Hải Phòng) quen biết Đặng Văn Toàn (SN 2007, trú tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng) thông qua hội nhóm “Nhân viên Karaoke” trên mạng xã hội Facebook.

Nguyễn Văn Thích làm nghề chăn dắt nhân viên nữ làm rót bia bấm bài tại các quán karaoke tại khu vực xã Gia Lộc và các xã lân cận tại Hải Phòng, quá trình làm Thích cần tìm nhân viên nữ nên đã nói với Toàn tìm hộ. Hai bên thoả thuận trả công từ 2 triệu đồng - 3 triệu đồng một nhân viên nếu Toàn tìm được.

Để có nguồn nhân viên, Toàn thường xuyên lên các hội nhóm trên mạng xã hội như “Tuyển nhân viên Karaoke”, “Nhân viên Karaoke”… đăng thông tin tìm nhân viên phục vụ.

Cũng thông qua các hội nhóm này, Toàn quen biết với N.T.Y.N (SN 2010, trú tại tỉnh Điện Biên) và cháu P.T.K.N (SN 2011, trú tại thành phố Quảng Ninh); khi quen biết Toàn thì P.T.K.N đang làm nhân viên quán karaoke, còn N.T.Y.N đang làm nhân viên cho Nguyễn Duy Hà (SN 1990, ở phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Đức Hiền (SN 2002, ở xã Yên Phong, Bắc Ninh). Hà và Hiền làm nghề chăn dắt nhân viên nữ để làm rót bia bấm bài tại các quán karaoke tại tỉnh Thái Nguyên.

Toàn và Thích thống nhất rủ 2 cô gái này về làm cho Thích ở Hải Phòng thì được cả hai đồng ý.

Để đón được 2 thiếu nữ, Thích và Toàn phải trả cho Nguyễn Duy Hà và Nguyễn Đức Hiền 20,5 triệu đồng. Sau khi làm cho Thích và Toàn khoảng một tháng thì N.T.Y.N và cháu P.T.K.N cảm thấy chán nên muốn đổi chỗ làm, các đối tượng đồng ý và bán cả hai cho Đinh Hoài Nam (SN 2001, trú tại xã Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ) hiện đang làm quản lý nhân viên ở phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình lấy số tiền 28,5 triệu đồng.

Sau khi làm với Nam một thời gian, hai cô gái trẻ tiếp tục liên hệ với Nguyễn Duy Thanh (SN 1996, trú tại xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) và nhờ đón 2 người về làm cho Thanh. Đối tượng Nguyễn Duy Thanh phải trả cho Nam 33,9 triệu đồng để đưa 2 cô gái đi.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm của mình, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với các đối tượng về tội Mua bán người và Mua bán người dưới 16 tuổi.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.