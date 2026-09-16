Hà Nội: Xử phạt 110 triệu đồng một cơ sở sản xuất, kinh doanh nước đóng bình

ANTD.VN - Kiểm tra cơ sở nước đóng bình trên địa bàn xã Đông Anh, Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm, đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 110 triệu đồng.

Nhằm thực hiện nhiệm vụ giải quyết "điểm nghẽn" an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố, Phòng An ninh kinh tế CATP Hà Nội đã phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội và chính quyền địa phương đã tiến hành rà soát, kiểm tra đột xuất một số cơ sở sản xuất, kinh doanh nước đóng bình trên địa bàn thành phố. Qua đó đã phát hiện một số hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất nước đóng bình

Tháng 8 vừa qua, lực lượng chức năng phối hợp với UBND xã Đông Anh kiểm tra đột xuất Công ty Cổ phần sản xuất xây dựng và thương mại Savy có địa chỉ trên địa bàn xã. Căn cứ kết quả kiểm tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội xác định Công ty có 3 hành vi vi phạm hành chính.

Cụ thể, tường, trần, nền nhà khu vực sản xuất, kinh doanh, kho bảo quản bị thấm nước, rạn nứt, ẩm mốc; không tự công bố lại sản phẩm theo quy định của pháp luật trong trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo; Công ty sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố nhưng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Ngày 17-8-2026, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần sản xuất xây dựng và thương mại Savy số tiền 110 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty bị đình chỉ hoạt động sản xuất nước uống đóng chai trong thời gian 2 tháng kể từ ngày 17-8-2026; buộc khắc phục, cải thiện quy trình sản xuất nước đóng bình và điều chỉnh lại bản công bố chất lượng sản phẩm theo quy định.