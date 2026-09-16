Cảnh báo thủ đoạn giăng bẫy "thần dược", cò mồi khám nhanh nhắm vào người bệnh

ANTD.VN - Lợi dụng tâm lý lo lắng của người bệnh, một số đối tượng giả danh người nhà bác sĩ, cò mồi khám nhanh, bán thuốc không rõ nguồn gốc hoặc lập fanpage giả mạo Bệnh viện Bạch Mai để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo người bệnh và thân nhân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn chèo kéo, lừa đảo

Bệnh viện Bạch Mai vừa lên tiếng cảnh báo người bệnh và người nhà cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn chèo kéo, lừa đảo, giả mạo nhân viên y tế nhằm chiếm đoạt tài sản ngay trong khuôn viên bệnh viện và trên không gian mạng.

Theo bệnh viện, những người đến khám, đặc biệt là người từ tỉnh xa, người lớn tuổi hoặc lần đầu đến bệnh viện, có thể trở thành mục tiêu của các đối tượng này.

Một trong những thủ đoạn phổ biến là dụ dỗ người bệnh mua các loại “thần dược”, dược liệu không rõ nguồn gốc. Các đối tượng thường mạo danh là “người nhà bác sĩ”, “người quen của dược sĩ” để tiếp cận bệnh nhân tại khu vực ngồi chờ.

Sau đó, chúng đưa ra những thông tin không có căn cứ về các loại “thuốc nam”, “tam thất” hoặc “dược liệu quý”, quảng cáo có khả năng chữa khỏi hoàn toàn các bệnh mạn tính, thậm chí cả bệnh ung thư, rồi bán với giá cao.

Một thủ đoạn khác là giả danh “cò” khám bệnh, hứa hẹn giúp người bệnh “khám nhanh”, “lấy kết quả sớm”.

Lợi dụng tâm lý mệt mỏi, sốt ruột hoặc mong muốn được khám sớm của những người bệnh ở xa, các đối tượng có thể đưa ra lời hứa dẫn đi khám tắt, chen ngang thứ tự để thu tiền môi giới. Sau khi nhận tiền, chúng có thể bỏ trốn hoặc đưa người bệnh đến những cơ sở khám chữa bệnh bên ngoài không bảo đảm chất lượng.

Bên cạnh các hành vi trực tiếp tại bệnh viện, tình trạng giả mạo thông tin của Bệnh viện Bạch Mai trên mạng xã hội cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Các đối tượng có thể lập tài khoản mạng xã hội sử dụng tên, hình ảnh, logo tương tự bệnh viện để tạo lòng tin, sau đó bán thực phẩm chức năng hoặc cung cấp dịch vụ tư vấn trực tuyến và thu phí trái phép.

Bệnh viện Bạch Mai đã tăng cường bảo đảm an ninh, bảo vệ quyền lợi người bệnh. Lực lượng An ninh - Bảo vệ phối hợp Công an phường tuần tra 24/7 tại các khu vực đông người, đồng thời phát cảnh báo qua hệ thống loa. Nhiều trường hợp chèo kéo, lừa đảo đã được phát hiện, ngăn chặn và bàn giao cho cơ quan công an xử lý.

Bệnh viện khuyến cáo người bệnh chỉ mua thuốc theo đơn của bác sĩ và tại hệ thống nhà thuốc chính thức trong khuôn viên bệnh viện, nơi có bảng hiệu và niêm yết giá công khai.

Khi phát hiện người có dấu hiệu chèo kéo, nghi vấn lừa đảo hoặc cần hỗ trợ, người bệnh và thân nhân có thể báo ngay cho nhân viên an ninh, bảo vệ gần nhất hoặc gọi đường dây nóng Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh viện cũng đề nghị người dân không tự ý cung cấp thông tin cá nhân, hồ sơ bệnh án, mã đặt lịch, thông tin thanh toán hoặc chuyển tiền cho người tự xưng là nhân viên bệnh viện nhưng không xác minh được danh tính.