Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo dưới hình thức “bắt cóc online”

ANTD.VN - Công an xã Thiên Lộc, Hà Nội qua công tác nắm tình hình địa bàn và thông tin của quần chúng nhân dân về việc có một nữ sinh thuê nhà nghỉ trên địa bàn có dấu hiệu bất thường.

Ngay sau đó, Công an xã Thiên Lộc rà soát, xác định tại nhà nghỉ Huyền Trang 3 đang có nữ sinh viên tên Nguyễn Yến V (SN 2008), sinh viên một trường Trường Đại học trên địa bàn xã Mê Linh, Hà Nội.

Qua làm việc Công an xã Thiên Lộc xác định: Khoảng 10h17 ngày 15/09/2026, khi em V đang ở ký túc xá thì nhận được cuộc điện thoại tự xưng là “Trung uý Nguyễn Thanh Thuỷ - Cán bộ Công an Phường Nguyễn Trãi”.

Qua trao đổi người này nói V đang liên quan đến vụ án về rửa tiền cho bên buôn bán ma tuý, sau đó người nữ giới này chuyển máy cho một người nam giới tự xưng là “Nguyễn Văn Hùng - Cán bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh”.

Người nam giới yêu cầu em V. đến nhà nghỉ gần trường để làm việc.

Đến khoảng 10h50’ cùng ngày, V đến nhà nghỉ Huyền Trang 3 thuê phòng. Đối tượng xưng tên Nguyễn Văn Hùng yêu cầu V. chuyển 300 triệu đồng đến tài khoản NGUYEN VAN HUNG để xác minh nguồn tiền giao dịch, khi nào có kết quả điều tra nếu không có hành vi vi phạm pháp luật sẽ hoàn trả số tiền trên.

Em V hoang mang lo sợ, nhưng do không có đủ số tiền nên xin "cán bộ Công an" cho gọi điện về gia đình bảo chuyển tiền. Sự việc được gia đình em V trình báo cơ quan Công an kịp thời xử lý.