Bắt quả tang người tàng trữ ma túy, truy nóng kẻ bán trong đêm

ANTD.VN - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an phường Hoàng Liệt, Hà Nội phát hiện, bắt quả tang một phụ nữ tàng trữ 0,468 gam Methamphetamine. Từ lời khai của đối tượng, lực lượng Công an nhanh chóng truy xét, làm rõ người bán ma túy.

Khoảng 21h30 ngày 7-9-2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an phường Hoàng Liệt phát hiện Bùi Thị Hà Trang (SN 1982; trú tại xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ) có biểu hiện nghi vấn tại khu vực ngõ 61 Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang Trang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 0,468 gam ma túy loại Methamphetamine.

Qua đấu tranh, Trang khai nhận số ma túy trên do Nguyễn Thu Hoài (SN 1985; trú tại phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội) bán cho.

Hai đối tượng trong vụ án

Từ thông tin này, Công an phường Hoàng Liệt khẩn trương triển khai các biện pháp truy xét, xác minh, đồng thời mời Hoài về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thu Hoài đã khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho Bùi Thị Hà Trang vào ngày 7-9-2026.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu cơ quan Công an xác định Bùi Thị Hà Trang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Thu Hoài có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Hiện Công an phường Hoàng Liệt đang củng cố hồ sơ, xử lý, khởi tố các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.