Kiểm tra xưởng sản xuất, lộ hàng tấn tương ớt không nguồn gốc xuất xứ

ANTD.VN - Quá trình kiểm tra hoạt động của Công ty Cổ phần Nguyễn Gia Capital, tổ công tác Phòng An ninh kinh tế CATP Hà Nội và Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã phát hiện hàng loạt sai phạm trong sản xuất tương ớt, dấm gạo, dấm táo.

Chỉ huy Phòng An ninh kinh tế cho biết, với quyết tâm cao thực hiện Kế hoạch 333 của CATP về tổ chức phong trào thi đua đặc biệt “Ba nhất trong giải quyết điểm nghẽn an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội” của Giám đốc CATP Hà Nội, đơn vị đã chỉ đạo các đội công tác tập trung trinh sát, đấu tranh mạnh với nhóm công ty sản xuất thực phẩm.

CBCS Phòng An ninh kinh tế kiểm tra xưởng sản xuất thực phẩm của Công ty Nguyễn Gia Capital

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng An ninh kinh tế đã phát hiện Công ty Nguyễn Gia Capital, xã Vĩnh Thanh, Hà Nội có dấu hiệu hoạt động sản xuất số lượng lớn Tương ớt, Dấm gạo, Dấm táo không có giấy phép đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, không có bản tự công bố chất lượng sản phẩm.

Thượng tá Đoàn Văn Đông, Đội trưởng Đội 5 Phòng An ninh kinh tế cho biết, thủ đoạn của các đối tượng là thuê kho tại khu dân cư vắng vẻ, cảnh giác, lắp camera giám sát mọi hoạt động.

Sản phẩm vi phạm tiêu chuẩn chất lượng đã bị lực lượng chức năng buộc thu hồi và tiêu hủy

Xưởng thường đóng kín cửa, hàng hóa sản xuất được, nhân viên trực tiếp đi giao hàng hoặc thông qua các nguồn quen biết nên các trinh sát khó tiếp cận.

Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và bền bỉ, các trinh sát của Phòng An ninh kinh tế đã dần thu thập được tài liệu, xác minh hành vi của đối tượng.

Ngày 12-8-2026, tổ công tác Đội 5 - Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Phòng Quản lý chất lượng và Phát triển thị trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất thực phẩm tại Công ty.

Hình ảnh máy sản xuất tương ớt tại xưởng

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty đang tổ chức sản xuất, pha chế tương ớt, đóng chai, dán nhãn sản phẩm mang thương hiệu Nguyễn Gia; đồng thời tại cơ sở còn lưu giữ nhiều thùng hàng nhãn mác tương ớt Mường Khương, giấm trắng, giấm táo, nước hàng mang thương hiệu Nguyễn Gia.

Qua kiểm tra hồ sơ và thực tế hoạt động, tổ công tác phát hiện Công ty không chỉ vi phạm về hồ sơ pháp lý mà điều kiện sản xuất tại cơ sở cũng còn nhiều tồn tại như khu vực sản xuất, kho bảo quản, nơi chứa đựng nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm chưa bảo đảm yêu cầu vệ sinh; một số nhân viên trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm chưa được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Thoại - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nguyễn Gia Capital không xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, giấy phép an toàn thực phẩm…

Nguyên liệu sản xuất thực phẩm không được bảo quản đúng quy chuẩn

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang sản xuất và lưu giữ số lượng lớn thực phẩm. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ 4.512 chai, tương ứng khoảng 3.973,44 lít thực phẩm, khối lượng khoảng 2 tấn, đồng thời tiến hành niêm phong hàng hóa để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Nguyễn Gia Capital với tổng số tiền 192 triệu đồng. Ngoài hình thức phạt tiền, Công ty còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, gồm buộc thu hồi thực phẩm vi phạm; buộc thay đổi mục đích sử dụng, tái chế hoặc tiêu hủy thực phẩm vi phạm theo quy định; tịch thu tiêu hủy toàn bộ hơn 2 tấn hàng thực phẩm vi phạm.