Giám đốc Công ty du lịch lữ hành quốc tế bị bắt vì tội trốn thuế

ANTD.VN - Nữ Giám đốc Công ty Explore Ha Giang bị bắt tạm giam để điều tra tội trốn thuế, sau khi doanh nghiệp không kê khai thuế từ khi thành lập năm 2023.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thị Dung (SN 1987) trú tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang, để điều tra về tội “Trốn thuế”.

Theo tài liệu điều tra, năm 2023, Vũ Thị Dung thành lập Công ty TNHH MTV Explore Ha Giang, hoạt động trong lĩnh vực tổ chức du lịch lữ hành quốc tế. Dung trực tiếp giữ chức giám đốc, quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành lệnh bắt Vũ Thị Dung

Sau khi thành lập, công ty không thực hiện kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế. Theo cơ quan điều tra, việc này gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng.

Từ những tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định hành vi của Vũ Thị Dung có dấu hiệu của tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xác minh, làm rõ toàn bộ vụ việc; xác định cụ thể số tiền thuế bị trốn, tính chất và mức độ vi phạm, vai trò của Vũ Thị Dung cũng như những cá nhân, tổ chức khác có liên quan.