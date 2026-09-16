Phổ biến quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

ANTD.VN - Ngày 16-9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý.

Hội nghị có sự tham dự của 48 tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý tại Hà Nội

Đây là hội nghị thứ hai được tổ chức nhằm triển khai Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước; Cục An ninh nội địa, Bộ Công an; Binh chủng Hóa học – Cơ quan thường trực 81/Bộ Quốc phòng cùng 48 tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung hội nghị tập trung phổ biến, hướng dẫn các quy định liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong đó, các đại biểu được cung cấp thông tin về đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền; khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền và nghĩa vụ của đối tượng báo cáo, bao gồm thực hiện báo cáo giao dịch đáng ngờ; các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền.

Đối với công tác phòng, chống tài trợ khủng bố, hội nghị tập trung vào đánh giá rủi ro quốc gia, nghĩa vụ của đối tượng báo cáo, các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu và báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Các quy định về nghĩa vụ phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng được phổ biến, trong đó có các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu và yêu cầu báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình- Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và sự phát triển của công nghệ tài chính, công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt ngày càng trở thành yêu cầu cấp thiết, mang tính chiến lược đối với sự an toàn, minh bạch của hệ thống tài chính – tiền tệ nói riêng và an ninh quốc gia nói chung.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, các phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, phức tạp và liên tục thay đổi, đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước cũng như các tổ chức, doanh nghiệp không ngừng nâng cao nhận thức, năng lực thực thi và ý thức tuân thủ pháp luật.

Việt Nam đã và đang thể hiện cam kết với cộng đồng quốc tế trong việc đáp ứng các chuẩn mực của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), trong đó có việc hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả đánh giá rủi ro và tăng cường các biện pháp phòng ngừa.

Tại Hội nghị, đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước; Cục An ninh nội địa, Bộ Công an; Binh chủng Hóa học – Cơ quan thường trực 81/Bộ Quốc phòng đã trình bày các tham luận, đồng thời trực tiếp trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Thông qua Hội nghị, các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý có thêm thông tin về các quy định pháp luật và yêu cầu thực hiện nghĩa vụ liên quan, góp phần bảo đảm việc áp dụng pháp luật thống nhất, hiệu quả.

Việc tổ chức Hội nghị cũng nhằm triển khai hiệu quả Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định liên quan đến phòng, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.