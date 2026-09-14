ANTD.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang thụ lý điều tra vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra năm 2026 trên địa bàn TP. Hà Nội.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định: Dương Tuấn Linh (SN 1998, trú tại TDP Đồng Bài, phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình), Bùi Anh Quân (SN 2003), Trần Duy Phương (SN 2003), Lê Đại Hán (SN 1998), Quách Văn Sỹ (SN 2000), Quách Công Dân (SN 1998) cùng trú tại TDP Sơn Hà, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình có hành vi cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ”, mức lãi suất từ 146%/năm đến 182,5%/năm.

Nhóm đối tượng liên quan vụ việc

Quá trình điều tra, xác định các bị can trên đã cho 11 người vay tiền, với tổng số tiền cho vay hơn 1,1 tỷ đồng và đã thu lợi bất chính số tiền lớn.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Hà Nội thông báo cho những người đã vay tiền của Dương Tuấn Linh, Bùi Anh Quân, Trần Duy Phương, Lê Đại Hán, Quách Văn Sỹ, Quách Công Dân thời gian từ tháng 1-2026 đến tháng 9-2026 đề nghị liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Hà Nội (Đội 4 - Phòng Cảnh sát Hình sự; Địa chỉ: 15 Ngô Thì Nhậm, phường Hà Đông, TP Hà Nội; Điều tra viên thụ lý: Nguyễn Văn Quản, Điện thoại liên hệ: 0936.128.704) để cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

Đến hết ngày 9-11-2026, không có cá nhân, tổ chức nào đến liên hệ, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội sẽ giải quyết theo quy định pháp luật.