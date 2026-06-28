Bắt 10 đối tượng mang hung khí "hỗn chiến" trong đêm

Trước đó, khoảng 1h ngày 23-6-2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự địa bàn, Công an phường Hoàng Liệt phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, đánh nhau tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Hữu Thọ, gần hồ Linh Đàm.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phức tạp, Công an phường đã nhanh chóng khống chế các đối tượng và đưa về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra xác định đây là hai nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Trước đó, khi di chuyển đến khu vực cây xăng trên đường Trần Phú, phường Hà Đông, hai nhóm đã gặp nhau và phát sinh xích mích. Sau đó, các đối tượng truy đuổi, hẹn đánh nhau và khi đến khu vực hồ Linh Đàm thì xảy ra hỗn chiến.

Nhóm thanh, thiếu niên bị bắt giữ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Hoàng Liệt đã nhanh chóng làm rõ hành vi của các đối tượng, đồng thời thu giữ 7 xe mô tô cùng 1 tuýp sắt là tang vật liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự 10 đối tượng để điều tra về hành vi **gây rối trật tự công cộng** theo quy định của pháp luật.

Vụ việc cảnh báo tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập về đêm, mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Những hành vi bộc phát, coi thường pháp luật không chỉ gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe của chính các đối tượng và những người xung quanh.

Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập có biểu hiện vi phạm pháp luật; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân trên địa bàn.