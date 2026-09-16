Những gói 'cám chim' giá cao

ANTD.VN - Lưu Tuấn Anh đóng gói ma túy cần sa rồi giao cho shipper Nguyễn Duy Cương đưa cho khách, ngụy trang là những gói "cám chim".

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đang tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Cương (SN 2007) trú tại phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An và Lưu Tuấn Anh (SN 2001) trú tại xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào chiều 9-9-2026, tại khu vực ngõ 136 đường Cầu Diễn, Công an phường Tây Tựu, Hà Nội phát hiện Nguyễn Duy Kiên có biểu hiện nghi vấn mua bán ma túy đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Nguyễn Duy Cương và tang vật vụ án

Tại thời điểm kiểm tra, Cương tự nguyện giao nộp 5 túi nilong chứa thảo mộc là ma túy cần sa, đồng thời khai nhận đang mang số hàng này đi giao cho khách.

Tổ công tác đã lập biên bản đưa Cương về trụ sở Công an phường để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, Cương khai nhận tìm việc qua mạng xã hội Facebook, sau đó được hướng dẫn kết nối ứng dụng Telegram để nhận các đơn giao cần sa, với tiền công từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng/đơn.

Lưu Tuấn Anh

Ma túy cần sa được ngụy trang trong bao bì cám chim, sau đó chia nhỏ, đóng hộp để giao cho khách. Tổng trọng lượng ma túy cần sa cơ quan công an thu giữ là 102 gam.

Mở rộng điều tra truy xét, Công an phường Tây Tựu làm rõ, xác định Lưu Tuấn Anh là đối tượng liên quan và đã triệu tập đến cơ quan Công an để làm việc.

Tuấn Anh khai nhận trực tiếp sử dụng cân tiểu ly, máy hút chân không, máy hàn nhiệt để chia nhỏ, đóng gói cần sa, ngụy trang trong túi cám chim trộn hạt thóc và giao cho Cương.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ