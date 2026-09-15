Hà Nội yêu cầu khẩn trương vào cuộc làm rõ thông tin trộn rác thải y tế tuồn ra môi trường

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội đã yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin một số phòng khám, cơ sở y tế trên địa bàn phường Đống Đa có dấu hiệu để rác thải y tế lẫn vào rác thải sinh hoạt, tập kết tại khu vực công cộng…

Rác thải y tế được một số cơ sở trà trộn vào rác sinh hoạt, tuồn ra khu vực công cộng.

﻿Ảnh: Dân Việt

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà về việc kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh liên quan đến công tác quản lý rác thải y tế trên địa bàn.

Theo đó, mới đây báo chí đã phản ánh tình trạng tại một số phòng khám, cơ sở y tế trên địa bàn phường Đống Đa có dấu hiệu để rác thải y tế, trong đó có bơm kim tiêm, bông, gạc, găng tay, chai lọ, mẫu xét nghiệm... lẫn vào rác thải sinh hoạt, tập kết tại khu vực công cộng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà giao UBND phường Đống Đa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật (nếu có).

Theo như phản ánh, một số phòng khám đa khoa, cơ sở thẩm mỹ, nha khoa và phòng khám thú y trên các tuyến phố như Thái Thịnh, Xã Đàn... có dấu hiệu xả trộm rác thải y tế ra vỉa hè. Hành vi vứt bỏ và trà trộn rác thải y tế bừa bãi không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy chuẩn quản lý chất thải mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường và phát tán dịch bệnh.