Món quà 19/8 đặc biệt tặng người dân khó khăn ở Hà Nội

ANTD.VN - Sáng 19/8/2026, tại xóm Trung Hưng, thôn Hòa Lâm, xã Ứng Hòa (Hà Nội), một dải băng đỏ được cắt trong tiếng vỗ tay của hàng chục người. Phía sau dải băng ấy không phải công trình gì lớn lao, nhưng với bà Lê Thị Tám, đó là cả một giấc mơ vừa thành hiện thực, đúng vào dịp lực lượng Công an nhân dân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống (19/8/1945 - 19/8/2026).

Công an xã Ứng Hoà trao nhà mới cho bà Tám

Nhiều năm nay, cuộc sống của bà Tám không dễ gì kể hết bằng lời. Tuổi đã cao, sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động, nhưng bà vẫn một mình gánh vác việc nuôi hai cháu nhỏ. Căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, dột nát, không còn bảo đảm an toàn, nhất là vào những ngày mưa bão. Suốt nhiều năm, ba bà cháu sống chủ yếu nhờ sự đùm bọc của người thân, bà con lối xóm, điều kiện kinh tế hết sức thiếu thốn.

Câu chuyện ấy đến tai cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ứng Hòa. Và với tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ", một quyết định được đưa ra: xây tặng gia đình bà một mái nhà mới, kiên cố.

Đây là hoạt động thiết thực được triển khai theo phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất" mà lực lượng Công an xã đang theo đuổi. Hơn ba tháng thi công, ngôi nhà dần hình thành trên nền đất cũ, với tổng kinh phí khoảng 250 triệu đồng — một phần do Công an xã Ứng Hòa trực tiếp đóng góp, phần còn lại đến từ sự chung tay của các nhà hảo tâm. Không chỉ góp tiền, nhiều cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp bỏ ngày nghỉ, xắn tay cùng thợ xây trong những ngày nắng gắt.

Sáng 19/8, lễ bàn giao diễn ra ấm cúng. Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Đàm Văn Huân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Đặng Văn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an xã, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo bà con lối xóm.

Dải băng khánh thành được cắt trong niềm xúc động của cả người trao lẫn người nhận. Sau nghi thức, tất cả cùng đứng lại chụp chung một tấm ảnh, đủ mặt cán bộ, chiến sĩ, chính quyền địa phương và cả những người hàng xóm đã bao năm san sẻ với gia đình bà Tám.

Không giấu được xúc động, bà Lê Thị Tám kể về hoàn cảnh gia đình mình: bản thân không còn khả năng lao động, phải nuôi hai cháu, nhiều năm qua nương tựa vào hàng xóm láng giềng trong thôn vì điều kiện kinh tế hết sức thiếu thốn.

Căn nhà cũ đã xuống cấp, dột nát, không đảm bảo an toàn, nhất là vào những ngày mưa bão, nỗi lo ấy đeo bám bà suốt nhiều năm ròng.

Bà chia sẻ, sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ quý báu của Công an xã Ứng Hòa đã mang đến cho bà một mái ấm khang trang, vững chắc, giúp bà có nơi ở ổn định, yên tâm trong cuộc sống. Với bà, đây không đơn thuần là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin để bà vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Không chỉ gia đình bà Tám, tập thể Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và lãnh đạo thôn Hòa Lâm cũng có thư cảm ơn gửi tới đồng chí Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cùng chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ứng Hòa.

Thay mặt Chi bộ, Ban công tác Mặt trận, Ban lãnh đạo thôn và toàn thể Nhân dân trong thôn, bức thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước nghĩa cử cao đẹp, giàu tính nhân văn của lực lượng Công an trong việc hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa cho hộ bà Lê Thị Tám, một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất trên địa bàn. Thôn Hòa Lâm khẳng định: món quà đầy ý nghĩa này không chỉ giúp gia đình bà có nơi ở ổn định, an toàn, mà còn là nguồn động viên to lớn về tinh thần, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Nghĩa cử ấy, theo lời cán bộ thôn Hòa Lâm, đã lan tỏa sâu sắc tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thể hiện trách nhiệm và tình cảm gắn bó của lực lượng Công an với Nhân dân, đồng thời góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, gần dân, vì Nhân dân phục vụ. Cuối thư, thôn Hòa Lâm gửi lời chúc các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội và Công an xã Ứng Hòa luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Một ngôi nhà nhỏ, giữa muôn vàn công việc của lực lượng Công an trong những ngày kỷ niệm 81 năm truyền thống, có thể không phải điều gì quá lớn lao. Nhưng với một gia đình đã quen cảnh nhà dột, cột xiêu, đó là cả một chặng đường an cư.

Và với những người lính Công an Thủ đô, đó là cách họ chọn để kỷ niệm ngày truyền thống của mình, không phải bằng những buổi lễ hoành tráng, mà bằng một mái nhà có thật, cho một gia đình có thật và bằng những dòng thư viết tay run rẩy nhưng ấm áp gửi lại cho họ.

Câu chuyện ở xóm Trung Hưng, thôn Hòa Lâm hôm nay, vì thế, không chỉ dừng lại ở một buổi lễ bàn giao. Đó là minh chứng sống động cho mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với Nhân dân, nơi mỗi viên gạch được xây lên đều mang theo tình cảm, trách nhiệm và cả tinh thần "Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất" của lực lượng Công an nhân dân sau 81 năm xây dựng và trưởng thành.