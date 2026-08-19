Kịp thời cứu chữa người đồng đội đúng dịp 19-8

ANTD.VN - Một tuần ho, sốt, khó thở - tưởng chỉ là cảm cúm thông thường đã đẩy anh D.V.N., 43 tuổi, cán bộ Công an Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang), đến sát lằn ranh sinh tử: phổi tổn thương nặng, cơ thể sốc do nhiễm trùng, nhiều cơ quan cùng lúc suy yếu, đứng trước nguy cơ phải chạy tim phổi nhân tạo để giữ mạng sống. Gần một tháng ròng rã, các y bác sĩ Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã giành giật anh trở về từ cửa tử. Đúng dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống CAND, anh N đã hồi phục và chuẩn bị xuất viện...

Các bác sỹ Bệnh viện 19-8 chúc mừng anh N đã hồi phục, chuẩn bị xuất viện

Chạy đua với thời gian...

Anh D.V.N. công tác tại Phòng An ninh, Công an Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang). Anh có tiền sử hút thuốc lá và rối loạn nhịp tim chưa được chẩn đoán rõ, những yếu tố âm thầm khiến bệnh dễ trở nặng hơn.

Chiều 16/7/2026, anh bắt đầu cảm, sốt, ho, tức ngực. Đi khám tại một bệnh viện ở Hà Giang, anh được chẩn đoán viêm phổi, kê đơn điều trị tại nhà. Nhưng bệnh không lui. Đến chiều 20/7, khó thở tăng nhanh, kèm đau đầu, đau mỏi khắp người. Lần này, xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19; hình ảnh chụp phổi cho thấy tổn thương viêm ở cả hai bên, kèm ít dịch màng phổi.

Tin tưởng Bệnh viện 19-8 - bệnh viện tuyến cuối của Bộ Công an, nơi có đầy đủ các chuyên khoa và khả năng hồi sức chuyên sâu - gia đình lập tức đưa anh vượt hàng trăm cây số bằng xe cấp cứu ra Hà Nội.

11 giờ 30 ngày 21/7, anh được tiếp nhận tại khoa Cấp cứu rồi chuyển sang khoa Truyền nhiễm. Lúc này anh còn tỉnh, còn nói chuyện được, nhưng thở gấp, tim đập nhanh tới 170 lần/phút, thở 30 lần/phút, nồng độ oxy trong máu chỉ còn 94% dù đã thở oxy hỗ trợ.

Các bác sĩ trực nhanh chóng thăm khám, cho dùng oxy, kháng sinh, thuốc chống viêm, thuốc chống đông máu và theo dõi sát từng giờ. Nhưng bệnh diễn tiến xấu đi rất nhanh. Khó thở tăng dần, các biện pháp hỗ trợ ban đầu không còn đủ sức giữ anh lại. Các bác sĩ quyết định chuyển anh sang khoa Điều trị tích cực và Chống độc.

Tại khoa Điều trị tích cực, tình trạng anh N. đã rất nguy kịch: kích thích, vật vã, môi và đầu ngón tay tím tái, thở nhanh, nông - tới 45 lần một phút. Phổi phát ra nhiều tiếng ran bất thường khi nghe. Dù đã cho thở máy qua mặt nạ, nồng độ oxy trong máu vẫn tụt xuống chỉ còn 86%. Tim đập loạn nhịp hoàn toàn, có lúc lên tới 150 lần/phút, huyết áp bắt đầu tụt.

Hình ảnh chụp phổi cho thấy tổn thương mờ lan gần như kín cả hai bên phổi; may mắn, kiểm tra mạch máu phổi chưa phát hiện có cục máu đông gây tắc nghẽn. Xét nghiệm máu cho thấy cơ thể đang thiếu oxy trầm trọng. Các bác sĩ xác định: anh bị sốc do nhiễm trùng nặng, nhiều cơ quan trong cơ thể cùng lúc suy yếu vì biến chứng của viêm phổi COVID-19 - một tình trạng suy hô hấp cấp tính rất nặng, tiên lượng dè dặt.

Một cuộc hội chẩn khẩn được triệu tập ngay trong đêm, quy tụ các bác sĩ khoa Điều trị tích cực và Chống độc, khoa Truyền nhiễm, Viện Tim mạch và Khoa Dược. Giữa lúc bệnh nhân nguy kịch, một bài toán cấp bách khác đặt ra: phải có ngay thuốc kháng virus. ThS.DS Ngô Văn Dũng, Trưởng khoa Dược, Bệnh viện 19-8, trực tiếp liên hệ Cục Y tế, Bộ Công an để xin cấp khẩn loại thuốc này, không để chậm trễ dù chỉ một giờ. Song song đó, các bác sĩ hồi sức cũng chuẩn bị sẵn phương án chạy tim phổi nhân tạo, phòng khi các biện pháp hồi sức khác không còn hiệu quả.

Anh N. được đặt ống thở, cho thở máy, đồng thời cho nằm sấp để phổi trao đổi oxy tốt hơn - một kỹ thuật thường dùng cho các ca suy hô hấp nặng. Cùng lúc, các bác sĩ tiến hành lọc máu cấp cứu, dùng thuốc kháng virus, kháng sinh, thuốc nâng huyết áp, thuốc chống viêm, thuốc chống đông, kiểm soát nhịp tim, cân bằng lại dịch và các chất điện giải trong cơ thể; giai đoạn sau còn phải chạy thận nhân tạo. Đặc biệt, trong 72 giờ đầu - giai đoạn được xem là “giờ vàng” - các bác sĩ đã áp dụng kỹ thuật lọc máu hiện đại, giúp loại bỏ bớt độc tố và các chất gây viêm đang tàn phá cơ thể người bệnh.

Sau gần 30 ngày giành giật từng giờ, phổi và các cơ quan trong cơ thể anh N. dần hồi phục. Anh được cai máy thở, rút ống thở, chuyển sang tự thở với oxy hỗ trợ. Đến nay, anh đã tỉnh táo, tình trạng ổn định, tự thở bằng không khí bình thường và dự kiến xuất viện đúng ngày 19/8.

COVID-19 - Không thể chủ quan

ThS.BS Đỗ Thanh Thủy, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện 19-8, cho biết COVID-19 hiện đã được Bộ Y tế xếp vào nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm B, không còn bắt buộc cách ly y tế, việc khám chữa bệnh thực hiện theo Luật Bảo hiểm y tế như nhiều bệnh khác. Công tác phòng, chống dịch cũng đã chuyển từ ngăn chặn sang quản lý bền vững, kiểm soát nguy cơ.

Nhưng theo bác sĩ, điều đó không có nghĩa là có thể lơ là. “COVID-19 vẫn có thể diễn biến nặng, đặc biệt ở những trường hợp có nguy cơ. Việc chẩn đoán sớm, đánh giá mức độ bệnh và theo dõi sát tình trạng hô hấp vẫn rất quan trọng để kịp thời phát hiện dấu hiệu chuyển nặng và can thiệp hồi sức”, bác sĩ Đỗ Thanh Thủy nói. Trường hợp anh D.V.N., theo bác sĩ, là một minh chứng cho thấy bệnh có thể chuyển từ viêm phổi sang suy hô hấp nặng chỉ trong thời gian ngắn. Khi có dấu hiệu cảnh báo, người bệnh cần được chuyển đến cơ sở có khả năng hồi sức chuyên sâu càng sớm càng tốt.

ThS.BS Bùi Nam Phong, Trưởng khoa Điều trị tích cực và Chống độc, Bệnh viện 19-8, cho biết bệnh viện hiện đã triển khai nhiều kỹ thuật hồi sức chuyên sâu, với hệ thống trang thiết bị hiện đại, từng cứu sống không ít ca bệnh nguy kịch, kể cả những trường hợp phải chạy ECMO.

“Trường hợp này là một ví dụ điển hình cho thấy COVID-19 vẫn có thể tiến triển và gây biến chứng rất nhanh. Để cứu sống người bệnh, cần sự phối hợp của nhiều chuyên khoa trong bệnh viện, từ truyền nhiễm, tim mạch, hồi sức tích cực, thận đến dược và các đơn vị liên quan. Rất may, người bệnh đã đáp ứng tốt và được cứu sống”, bác sĩ Bùi Nam Phong chia sẻ.

Đưa đồng đội trở về

Bác sĩ Chu Đức Thành, người trực tiếp điều trị cho anh N., nói: “Điều khiến các thầy thuốc vui mừng không chỉ là một ca bệnh nặng được cứu sống, mà còn bởi người bệnh là một đồng đội, một cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Là một cán bộ Công an nơi địa đầu Tổ quốc, anh đã vượt qua cửa tử và tiếp tục trở về với gia đình, tiếp tục làm tròn nghĩa vụ của một người cha, người chồng, đồng thời trở lại với công việc, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và phục vụ nhân dân.”

Ngày 19/8/2026, khi lực lượng Công an nhân dân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống, một người cán bộ đã trở về từ cửa tử.

Trở về với gia đình. Trở về với đồng đội. Và trở về để tiếp tục cống hiến.

Với Bệnh viện 19-8, đó cũng là ý nghĩa đặc biệt của một bệnh viện trong ngành Công an: luôn nỗ lực hết mình để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của cán bộ, chiến sĩ - những người đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và bình yên của nhân dân.