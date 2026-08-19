​Sử dụng học bạ số, tổ chức kiểm tra định kì bằng hình thức trên máy tính với học sinh phổ thông

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT lấy ý kiến về việc thống nhất sử dụng học bạ số trong việc ghi nhận, cập nhật và quản lí kết quả đánh giá học sinh.

Lần đầu tiên Bộ GD-ĐT dự kiến cho phép nhà trường tổ chức kiểm tra, đánh giá định kì bằng bài kiểm tra trên máy tính.

Ngày 19/8, Bộ GD-ĐT lấy ý kiến dự thảo Thông tư mới sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT (Thông tư số 27) quy định đánh giá học sinh tiểu học và Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT (Thông tư số 22) quy định đánh giá học sinh THCS, THPT nhằm hoàn thiện chính sách, bảo đảm sự đồng bộ giữa công tác đánh giá học sinh với các quy định mới của pháp luật, yêu cầu chuyển đổi số của ngành và mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

​Nếu Thông tư 27 và Thông tư 22 chủ yếu quy định việc quản lí, ghi chép, giao nhận học bạ theo hình thức truyền thống, thì dự thảo sửa đổi thống nhất sử dụng học bạ số trong việc ghi nhận, cập nhật và quản lí kết quả đánh giá học sinh.

​Đối với cấp tiểu học, hồ sơ đánh giá từng năm học của học sinh gồm học bạ số và bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp. Hiệu trưởng có trách nhiệm chỉ đạo nghiệm thu, bàn giao kết quả giáo dục, hồ sơ đánh giá và dữ liệu học bạ số, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời và thống nhất với dữ liệu quản lí của nhà trường.

​Ở cấp trung học, dự thảo bổ sung quy định để làm rõ việc sử dụng học bạ số; các yêu cầu như ghi bằng bút, sửa chữa bằng mực đỏ, kí và đóng dấu trực tiếp chỉ còn áp dụng đối với học bạ giấy trong thời gian chuyển tiếp. Việc cập nhật, chỉnh sửa, kí số, phát hành, lưu trữ, khai thác và sử dụng học bạ số thực hiện theo quy định của Bộ GDĐT.

​Điểm mới này không đơn thuần là thay đổi hình thức học bạ, mà tạo cơ sở để dữ liệu đánh giá học sinh được cập nhật, kế thừa và khai thác xuyên suốt quá trình học tập, chuyển lớp, chuyển cấp và chuyển trường.

​Dự thảo Thông tư cũng lần đầu tiên cho phép nhà trường tổ chức kiểm tra, đánh giá định kì bằng bài kiểm tra trên máy tính. Hình thức này được thực hiện khi nhà trường đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm kiểm tra, đánh giá và nhân lực vận hành theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

​Nhà trường phải thông báo trước cho học sinh và cha mẹ học sinh về hình thức kiểm tra và các yêu cầu kĩ thuật. Kết quả kiểm tra trên máy tính có giá trị pháp lí tương đương bài làm trên giấy.

​Dự thảo lưu ý nhà trường phải chuẩn bị phương án dự phòng khi xảy ra sự cố kĩ thuật (tổ chức kiểm tra lại hoặc chuyển sang hình thức trên giấy trong vòng 7 ngày làm việc) và có điều chỉnh hợp lí để học sinh khuyết tật vẫn tiếp cận được hình thức kiểm tra này hoặc được chuyển sang hình thức phù hợp.