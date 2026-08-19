Hà Nội yêu cầu xử lý nhanh, hạn chế thấp nhất các điểm úng ngập khi xảy ra mưa lớn

ANTD.VN - Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị duy trì thoát nước ứng trực 24/24 giờ, kịp thời xử lý các điểm ngập, hạn chế thấp nhất thời gian và mức độ úng ngập khi xảy ra mưa lớn.

Hà Nội chủ động triển khai các giải pháp chống úng ngập trong nội thành

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn ngày 17/8/2026 về việc chủ động các giải pháp đảm bảo tiêu thoát nước, chống úng ngập do ảnh hưởng mưa lớn trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước tổ chức ứng trực 24/24 giờ, tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị tại các khu vực, điểm có nguy cơ úng ngập như tại các khu vực: Quảng trường Ba Đình; đường Nguyễn Phong Sắc; Khu đô thị Nam Thăng Long; đường Võ Chí Công…; kịp thời xử lý các sự cố, điểm ngập phát sinh, hạn chế thấp nhất thời gian và mức độ úng ngập.

Cùng đó, chỉ đạo vận hành hợp lý các trạm bơm thoát nước, cửa phai điều tiết, hồ điều hòa; chủ động hạ thấp mực nước đệm trên hệ thống trước khi có mưa nhằm tăng khả năng điều tiết, tiêu thoát nước khi mưa lớn. Đôn đốc các đơn vị duy trì thoát nước chủ động chuẩn bị, huy động đầy đủ máy móc, phương tiện cần thiết để xử lý kịp thời các điểm úng ngập cục bộ.

Đặc biệt, chỉ đạo kiểm tra, xử lý các hành vi gây cản trở tiêu thoát nước; đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công có phương án xử lý, khẩn trương thanh thải bờ vây, rào chắn, vật cản làm ảnh hưởng đến dòng chảy khi có mưa lớn; trường hợp công trình thi công gây ảnh hưởng đến tiêu thoát nước, yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục, kể cả tạm dừng thi công theo quy định.

UBND các xã, phường được giao chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện phương án bảo đảm thoát nước, chống úng ngập trên địa bàn theo phân cấp; xử lý các điểm nghẽn gây ảnh hưởng đến tiêu thoát nước. Chủ động thông tin, cảnh báo cho người dân tại các khu vực có nguy cơ úng ngập; khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu, nguy hiểm khi có mưa lớn.

UBND TP Hà Nội yêu cầu, khi xảy ra mưa lớn, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước tập trung lực lượng tại các điểm úng ngập trên các trục giao thông chính, các tuyến đường có mật độ giao thông cao và các khu vực địa hình trũng thấp.

Khi xảy ra úng ngập cục bộ, bố trí công nhân trực tại các vị trí ngập để mở ga, tua rác miệng ga thu, khơi thông dòng chảy, cảnh báo nguy hiểm. Khi có mưa rất to, huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, thiết bị; kiểm tra, thu dọn tấm chắn, rác, vật cản tại miệng thu, cửa xả và các vị trí làm thu hẹp dòng chảy…