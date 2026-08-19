ANTD.VN - Hướng tới ngày khai giảng năm học mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) khẳng định, không để học sinh thiếu sách giáo khoa (SGK) trước ngày khai giảng.

Theo NXBGDVN, tính đến ngày 15/8, NXBGDVN cùng hệ thống các Công ty phát hành đã hoàn thành việc cung ứng ra thị trường 220 triệu bản SGK và 76 triệu bản sách bài tập và sách tham khảo. So với cùng kỳ năm 2025, sản lượng SGK đạt 148%, sách bài tập và sách tham khảo đạt 119%.

Bên cạnh đó, 8 triệu bản SGK và 2 triệu bản sách bài tập đang được gấp rút điều chuyển, chuẩn bị cung ứng theo nhu cầu thực tế, đảm bảo không để học sinh thiếu sách trước ngày khai giảng.

8 triệu bản SGK và 2 triệu bản sách bài tập đang được gấp rút điều chuyển. (Ảnh: NXBGD cung cấp)

Để thuận tiện trong việc trang bị, cập nhật và khai thác SGK, NXBGDVN lưu ý phụ huynh, học sinh, ưu tiên tra cứu hệ thống phân phối chính thống: Danh sách các cửa hàng sách trong hệ thống của NXBGDVN đã được công bố đầy đủ trên trang thông tin điện tử chính thức của NXBGDVN; Tham khảo để tìm địa chỉ gần nhất.

Bên cạnh đó, học sinh và giáo viên có thể tra cứu, khai thác và sử dụng SGK điện tử hoàn toàn miễn phí trên trang web taphuan.nxbgdvn.vn để chủ động cập nhật kiến thức, tham khảo nội dung và phục vụ công tác học tập, giảng dạy.

NXBGDVN khuyến khích bạn đọc và các em học sinh tận dụng SGK của bộ Kết nối tri thức với cuộc sống (nếu được người dùng năm học trước tặng lại hoặc giữ gìn tốt) nhằm giảm áp lực phát hành, đồng thời nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí SGK.

NXBGDVN sẽ tiếp tục bám sát nhu cầu thực tế của từng địa phương để điều phối sách kịp thời, đảm bảo mọi học sinh đều có đủ SGK trước khi bước vào năm học mới.