ANTD.VN - Bộ GD-ĐT yêu cầu không thành lập cấp quản lý trung gian, không tổ chức ban giám hiệu hay tổ chuyên môn riêng tại các phân hiệu và điểm trường lẻ.

Bộ GD-ĐT yêu cầu không lập cấp quản lý trung gian sau sắp xếp trường học

Hướng dẫn về hoạt động của các cơ sở giáo dục phổ thông và mầm non công lập sau khi thực hiện sắp xếp lại vừa được Bộ GD-ĐT ban hành, trong đó Bộ yêu cầu không thành lập cấp quản lý trung gian, không tổ chức ban giám hiệu hay tổ chuyên môn riêng tại các phân hiệu và điểm trường lẻ.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các cơ sở giáo dục sau khi sáp nhập sẽ hoạt động dưới mô hình một cơ sở giáo dục thống nhất. Trường chính là trung tâm điều hành, nơi đặt trụ sở, quản lý con dấu, tài khoản ngân hàng, hồ sơ gốc và cơ sở dữ liệu chung.

Mô hình này bảo đảm sự đồng bộ toàn diện trên tất cả các mặt: từ tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự, kế hoạch giáo dục đến chuyên môn, tài chính và cơ sở vật chất. Các phân hiệu và điểm trường thuộc trường chính sẽ không có tư cách pháp nhân độc lập, không có con dấu, tài khoản, mã trường hay biên chế riêng. Bộ máy tại đây được tinh giản tối đa khi không thành lập Ban giám hiệu, tổ chuyên môn hay tổ văn phòng riêng lẻ; mọi hoạt động chuyên môn và nghiệp vụ đều do các bộ phận chung của toàn trường đảm nhiệm.

Cấu trúc nhân sự quản lý sau sáp nhập được quy định cụ thể: mỗi trường công lập sau sắp xếp chỉ có duy nhất một Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện. Đối với chức danh Phó Hiệu trưởng, trường chính và mỗi phân hiệu sẽ được bố trí 1 Phó Hiệu trưởng để trực tiếp phụ trách và quán xuyến công việc tại chỗ, bảo đảm sự sâu sát trong quản lý mà không làm phát sinh thêm các tầng nấc trung gian.

Bộ GD-ĐT nhấn mạnh yêu cầu hàng đầu trong quá trình chuyển đổi là duy trì sự ổn định, liên tục của các hoạt động giáo dục. Việc sắp xếp bộ máy tuyệt đối không được làm gián đoạn công tác dạy và học, đồng thời phải bảo đảm đầy đủ quyền lợi chính đáng của học sinh, giáo viên và đội ngũ người lao động liên quan.

Chủ trương này nằm trong chiến lược tổng thể nhằm đổi mới hệ thống quản lý giáo dục công lập từ mầm non đến THPT trên cả nước. Mục tiêu của đợt sắp xếp này là giảm khoảng 30% đầu mối, hướng tới hình thành các cơ sở giáo dục có quy mô lớn, chuyển mạnh từ tư duy "quản lý hành chính" sang "quản trị phát triển giáo dục" hiện đại và hiệu quả.

Dự kiến, sau khi hoàn thành đợt sắp xếp, cả nước sẽ giảm khoảng 17.000 đầu mối trường công lập các cấp học.