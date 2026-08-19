Kết quả thi lại tại Tuyên Quang: Không có điểm 10 môn Toán

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT vừa công bố kết quả thi lại tại Tuyên Quang của 326 thí sinh, môn toán không xuất hiện điểm 10.

Bộ GD&ĐT vừa công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT lần 2 tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Tuy nhiên, việc công bố điểm thi lần 2 sẽ không giống lần 1, nhằm đảm bảo đúng yêu cầu về an toàn thông tin cá nhân cho thí sinh.

Sau khi có kết quả điểm thi lại lần 2, hơn 300 thí sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ xét tuyển riêng theo nguyện vọng đã đăng ký.

Thay vào đó, Bộ đưa ra phân tích phổ điểm và phân loại học lực 326 thí sinh dự thi.



Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 trên các website của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ https://moet.gov.vn/; https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login hoặc qua trang web của Sở GD&ĐT Tuyên Quang: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login

Theo đại diện Bộ GD&ĐT, việc công bố điểm thi lần 2 sẽ không giống lần 1, nhằm đảm bảo đúng yêu cầu về an toàn thông tin cá nhân cho thí sinh.

Sau khi có kết quả điểm thi lại lần 2, hơn 300 thí sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ xét tuyển riêng theo nguyện vọng đã đăng ký.

Kết quả xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 20/8 và công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo (nếu có) hoàn thành chậm nhất ngày 28/8.

Cụ thể kết quả như sau: