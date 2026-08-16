Du khách Nhật cảm ơn sự tận tâm của Công an Hà Nội

ANTD.VN - Chiếc điện thoại rơi trong đêm tưởng đã lạc mất giữa dòng người xe cộ Thủ đô. Vậy mà chỉ chưa đầy một ngày trình báo, nhờ sự vào cuộc kịp thời của cán bộ Công an phường Phú Lương, ông Tagami - một công dân Nhật Bản đang sinh sống tại Hà Nội - đã nhận lại được "vật bất ly thân" của mình.

Du khách Nhật cảm ơn sự tận tâm của Công an phường Phú Lương (Hà Nội)

Khoảng 21 giờ ngày 12/8/2026, trên đường từ phố Đào Tấn trở về nơi ở tại phố Kim Mã Thượng, ông Tagami (sinh năm 1968) vô tình đánh rơi chiếc điện thoại iPhone.

Mở ứng dụng định vị, ông thấy một hành trình lạ hiện lên trên màn hình: chiếc điện thoại cứ di chuyển hết nơi này đến nơi khác trên khắp thành phố, đến sáng hôm sau mới dừng lại ở một điểm cố định - ngõ 13, tổ dân phố Huyện Kỳ, phường Phú Lương, Hà Nội.

Trong máy lưu có nhiều dữ liệu quan trọng phục vụ công việc, ông Tagami quyết định tìm đến trụ sở Công an phường Phú Lương trình bày sự việc, mong được hỗ trợ.

Tiếp nhận đơn, đồng chí Đoàn Thuỳ Linh đã hướng dẫn ông rất nhiệt tình các thủ tục cần thiết. Ngay sau đó, tổ Phòng chống tội phạm của phường - gồm các đồng chí Trần Ngọc Cơ, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Hoàng Phi Long, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thành Vinh - trực tiếp có mặt tại khu vực định vị, rà từng ngõ, hỏi từng hộ dân xem có ai nhặt được chiếc điện thoại mang đặc điểm như ông Tagami mô tả hay không.

Phối hợp xác minh, truy tìm theo thông tin định vị do ông Tagami cung cấp, các đồng chí Công an đã tìm gặp được anh Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1975, trú tại tổ dân phố Huyện Kỳ - người hành nghề bán hàng rong trên nhiều tuyến phố của Hà Nội. Sau khi được hai cán bộ giải thích rõ sự việc, anh Nam xác nhận được chiếc điện thoại và vui vẻ trao lại để công an hoàn trả cho khổ chủ.

Cầm trên tay chiếc điện thoại tưởng chừng "một đi không trở lại", ông Tagami không giấu được niềm vui. Trong thư cảm ơn gửi Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Ban chỉ huy Công an phường Phú Lương, ông bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần làm việc của các cán bộ đã hỗ trợ mình, cho rằng đơn vị đã đào tạo được những con người nhiệt huyết, không chỉ hết lòng vì công dân Việt Nam mà còn tận tình giúp đỡ cả người nước ngoài.

Trong đoạn tin nhắn gửi riêng cho cán bộ trực tiếp hỗ trợ mình sau đó, ông Tagami không quên nhắn nhủ rằng người Việt Nam và lực lượng công an nơi đây rất tốt bụng, rằng ông thực sự cảm nhận được điều đó ngay trong ngày hôm ấy, và hy vọng một ngày nào đó sẽ có dịp quay lại Việt Nam để gặp lại những người đã giúp đỡ mình.