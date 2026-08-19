Sau khi có kết quả thi, thí sinh Tuyên Quang được xét tuyển vào đại học thế nào?

ANTD.VN - Điểm thi trung bình lần 2 của các môn thi THPT chuyên Tuyên Quang đều giảm so với lần 1. Thí sinh cần đối chiếu tổng điểm với điểm chuẩn của các trường đại học để xác định mình có trúng tuyển vào nguyện vọng đã đăng ký trong đợt xét tuyển chung hay không.

Theo kết quả chấm thi tại Tuyên Quang vừa được công bố, điểm trung bình môn Lịch sử lần 2 là 5,55 điểm. So với lần 1, mức này giảm 3,76 điểm, mạnh nhất trong tất cả môn. Đáng chú ý, chỉ một thí sinh đạt điểm 8,25 môn này - cao nhất, trong khi lần trước là 111 em từ 8 trở lên. Điểm trung bình môn Toán có mức giảm mạnh thứ hai, từ 9,58 xuống còn 6,24.

Một môn khác là Sinh học cũng giảm 2,92 điểm, xuống còn 5,87. Tin học và Ngữ văn là hai môn giảm ít nhất với lần lượt 0,2 và 0,35 điểm.

Ở tất cả môn, không thí sinh nào đạt điểm 10. Trong lần thi trước, 328 thí sinh thi tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang có 177 điểm 10. Cụ thể, môn Toán có 147 điểm tuyệt đối, rồi tới Lịch sử (21), Hóa và Sinh (mỗi môn 4 điểm 10), Ngoại ngữ (1).

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Tiến Thảo cho biết, hồ sơ xét tuyển đại học của thí sinh tại trường chuyên Tuyên Quang sẽ được xử lý riêng về mặt kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Về công tác xét tuyển đại học đối với các thí sinh này, TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho biết, hồ sơ đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học của các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vẫn được Hệ thống của Bộ lưu giữ.

Khi các thí sinh có kết quả thi hợp lệ được cơ quan có thẩm quyền cập nhật trên hệ thống và đáp ứng đầy đủ điều kiện tham gia xét tuyển, hồ sơ của các em sẽ được xử lý riêng về mặt kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

“Những thí sinh này vẫn phải đáp ứng cùng điều kiện dự tuyển, tiêu chí xét tuyển, điểm trúng tuyển và các yêu cầu của chương trình như các thí sinh khác. Phương án xử lý phải đồng thời bảo đảm quyền dự tuyển hợp pháp của thí sinh có kết quả hợp lệ và không làm thay đổi kết quả trúng tuyển đã được xác lập hợp pháp của các thí sinh khác”, ông Thảo nói.

Sau khi có kết quả thi lại, thí sinh sẽ đối chiếu tổng điểm với điểm chuẩn của các trường đại học để xác định mình có trúng tuyển vào nguyện vọng đã đăng ký trong đợt xét tuyển chung hay không. "Sau khi thi lại, nếu thí sinh đạt đủ điểm chuẩn các trường đại học đã công bố, các trường vẫn sẽ xét tuyển theo đúng năng lực và nguyện vọng của các em", GS Thảo nói.

Bộ GD-ĐT cũng cho biết, các cơ sở giáo dục đại học nơi 328 thí sinh này đăng ký xét tuyển đều có trách nhiệm chia sẻ thông tin, bảo lưu đầy đủ dữ liệu, phối hợp cập nhật trạng thái và thực hiện phương án xử lý thống nhất, tuyển sinh theo đúng các quy định hiện hành.

Được biết, trước đó, Bộ GD-ĐT đã làm việc với các trường có thí sinh tại điểm thi này đăng ký xét tuyển để thống nhất phương án phối hợp xử lý. Quy chế tuyển sinh cho phép số lượng tuyển thực tế có thể dao động trong biên độ ±5% so với chỉ tiêu.

Trên cơ sở đó, Bộ đề nghị các cơ sở đào tạo chủ động tính toán trong phạm vi biên độ được phép, dành dư địa để tiếp nhận những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sau khi có kết quả thi lại.