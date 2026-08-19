Chính phủ đề xuất hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công

Hợp nhất Kế hoạch đầu tư công trung hạn vào Kế hoạch tài chính 5 năm

Theo Tờ trình, dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) có 10 chương và 102 điều với định hướng sửa đổi, bổ sung chính gồm:

Một là, hợp nhất Kế hoạch tài chính 5 năm và dự toán NSNN với Kế hoạch đầu tư công, bao gồm: Hợp nhất Kế hoạch đầu tư công trung hạn vào Kế hoạch tài chính 5 năm; Hợp nhất Kế hoạch đầu tư công hằng năm vào dự toán NSNN hằng năm; Hợp nhất các nguyên tắc, tiêu chí, định mức chi NSNN cho cả chi thường xuyên và chi đầu tư.

Hai là, kế thừa, sửa đổi, bổ sung, đồng bộ quyền hạn, trách nhiệm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan, HĐND và UBND các cấp, các cơ quan, đơn vị về đầu tư công; trong đó đặc biệt là về trách nhiệm của các Bộ, cơ quan, địa phương và các đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc ban hành, hướng dẫn tiêu chí, tổ chức thực hiện đánh giá hiệu quả đầu tư chương trình, nhiệm vụ, dự án, xuyên suốt từ khâu lập, thẩm định, quyết định, phân bổ vốn đến tổ chức thực hiện, quản lý sử dụng vốn và vận hành, khai thác sau khi hoàn thành đầu tư.

Quang cảnh phiên họp

Ba là, giao Chính phủ quy định chi tiết các nội dung (hiện quy định tại Luật Đầu tư công) để chủ động, linh hoạt trong điều hành, như: Tiêu chí và điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án nhóm A, B, C; trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án (trừ các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội); trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án; gia hạn thời gian bố trí vốn…

Bốn là, sửa đổi một số nội dung về quản lý NSNN để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, như: Phân bổ và sử dụng số tăng thu NSNN trong quá trình điều hành; sử dụng dự phòng, dự trữ tài chính, tăng thu và dự toán chi còn lại để bổ sung chi ứng phó, khắc phục tình trạng khẩn cấp vì lợi ích quốc gia; thu hẹp phạm vi chuyển nguồn chi NSNN và thời hạn chi các khoản được chuyển nguồn; cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, giảm số lượng báo cáo, chi phí tuân thủ.

Cần quy định rõ trách nhiệm với trường hợp dự án không đạt mục tiêu

Cho ý kiến về định hướng xây dựng Dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Ủy ban Kinh tế và Tài chính (KTTC) của Quốc hội tán thành với sự cần thiết ban hành Luật nêu trong Tờ trình của Chính phủ.

Về các nội dung hợp nhất, Ủy ban KTTC cơ bản nhất trí việc tích hợp kế hoạch đầu tư công 5 năm vào kế hoạch tài chính 5 năm; chủ trương thống nhất quy trình phân bổ và giao dự toán chi ngân sách nhà nước với việc giao kế hoạch đầu tư công hằng năm; chủ trương UBTVQH ban hành một nghị quyết chung về tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước, đồng bộ giữa phân bổ chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên.

Bên cạnh đó, Uỷ ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về tích hợp kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư công 5 năm; quy trình lập dự toán, phân bổ, giao dự toán, quản lý dự toán gắn với danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm sau khi hợp nhất.

Về các nội dung về phân cấp, phân quyền, đa số ý kiến Ủy ban KTTC nhất trí quy định trong dự thảo Luật tiêu chí, trình tự, thủ tục Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia. Đối với dự án nhóm A, B, C giao Chính phủ quy định chi tiết nhằm bảo đảm tính chủ động, linh hoạt trong quá trình tổ chức thực hiện.

Về phân cấp thẩm quyền cho UBND tỉnh quyết định cho chuyển nguồn chi đầu tư côn, đa số ý kiến Ủy ban KTTC cho rằng, việc phân cấp cho UBND cấp tỉnh quyết định chuyển nguồn chi đầu tư công đối với các dự án sử dụng vốn NSTW phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo sự chủ động, linh hoạt trong điều hành, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm và hiệu quả sử dụng vốn…

Về phân bổ, sử dụng số tăng thu trong quá trình chấp hành ngân sách nhà nước, đa số ý kiến trong Ủy ban KTTC cơ bản thống nhất với chủ trương giao Chính phủ, UBND các cấp được phân bổ, sử dụng số tăng thu trong quá trình chấp hành ngân sách nhằm nâng cao tính chủ động trong điều hành ngân sách và kịp thời sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi đã được xác định chắc chắn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đề nghị nghiên cứu quy định chặt chẽ hơn về điều kiện áp dụng…

Về cơ chế kiểm soát, đánh giá hiệu quả đầu tư công, Ủy ban KTTC cho rằng, đây là nội dung mới quan trọng, song dự thảo chỉ quy định chung nội dung phải đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, chưa quy định rõ tiêu chí, nguyên tắc đánh giá.

Do đó, Uỷ ban đề nghị nghiên cứu hoàn thiện theo hướng quy định rõ hơn về hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư đối với dự án đầu tư; trách nhiệm của cơ quan, người quyết định đầu tư và chủ đầu tư trong việc bảo đảm hiệu quả đầu tư; trách nhiệm đối với các trường hợp dự án không đạt mục tiêu hoặc hiệu quả thấp…