Lực lượng Công an nhân dân phát huy truyền thống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở tầm cao mới

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026) và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026), Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định truyền thống vẻ vang của lực lượng tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, kết tinh bằng những kết quả cụ thể trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tham mưu thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

