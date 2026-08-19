Từ 15-8 đến 15-9 là tháng cao điểm phòng, chống sốt xuất huyết tại Hà Nội

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức Tháng cao điểm phòng, chống sốt xuất huyết từ ngày 15-8 đến ngày 15-9-2026, nhằm ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên diện rộng…

Hà Nội huy động lực lượng triển khai Tháng cao điểm phòng, chống SXH năm 2026

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn số 4247/UBND-KGVX ngày 18/8/2026 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Hà Nội tổ chức Tháng cao điểm phòng, chống SXH từ ngày 15-8 đến ngày 15-9-2026; hằng tuần tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy kết hợp tuyên truyền, vận động người dân tại các khu dân cư trên địa bàn.

Đồng thời huy động các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng trên địa bàn tham gia triển khai các biện pháp phòng, chống SXH; chỉ đạo tổ chức giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn; kịp thời điều tra, xác minh, khoanh vùng và xử lý triệt để các ca bệnh, ổ dịch ngay khi phát hiện, không để dịch bệnh lây lan, kéo dài và bùng phát trên diện rộng.

Ở tháng cao điểm này, Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống SXH, nhất là tại ổ dịch, khu vực nguy cơ cao, công trường xây dựng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà hàng và địa điểm tập trung đông người; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các tồn tại, hạn chế, không để xảy ra tình trạng lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch.

UBND TP giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ động thực hiện tốt việc thu dung, phân luồng, cấp cứu, điều trị và chuyển tuyến người bệnh phù hợp, kịp thời để hạn chế tối đa biến chứng và tử vong; đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị đặc biệt là dịch truyền, máu và các chế phẩm máu phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị, cấp cứu người bệnh.

Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND Thành phố về công tác phòng, chống SXH trên địa bàn; chủ động bảo đảm nhân lực, kinh phí, hóa chất, máy phun và trang thiết bị cần thiết theo phương châm “4 tại chỗ”, đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng, chống dịch, không để bị động, thiếu nguồn lực khi dịch bệnh phát sinh, diễn biến phức tạp...