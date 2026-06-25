Mô hình "Ba nhất đồng hành cùng thanh - thiếu niên tiến bộ" ở xã Quảng Bị

ANTD.VN - Công an xã Quảng Bị, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình “Ba nhất đồng hành - Thanh thiếu niên tiến bộ” và Tọa đàm “Công an xã – Gia đình – Nhà trường thực hiện quản lý thanh thiếu niên tránh xa tệ nạn ma túy”.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện Đảng ủy, UBND xã Quảng Bị; các ban, ngành, đoàn thể; Ban Giám hiệu Trường THPT Chúc Động và các trường THCS trên địa bàn; Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự ở cơ sở cùng 182 thanh thiếu niên và đại diện gia đình thuộc diện rà soát, giáo dục.

Hội nghị có sự tham gia của gần 200 thanh thiếu niên và đại diện gia đình thuộc diện rà soát, giáo dục

Theo báo cáo của Công an xã Quảng Bị, địa bàn hiện có trên 64.000 nhân khẩu, với hơn 3.000 thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 14 đến 18. Từ tháng 7/2025 đến nay, lực lượng Công an cơ sở đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến đối tượng thanh thiếu niên với các hành vi vi phạm như: gây rối trật tự công cộng, cướp giật tài sản, vi phạm Luật Giao thông đường bộ, mua bán trái phép chất ma túy và cố ý gây thương tích. Hiện tại, Công an xã đang lập hồ sơ quản lý, giáo dục 183 trường hợp nhằm kiểm soát và phòng ngừa vi phạm.

Thượng tá Nguyễn Duy Đông - Trưởng Công an xã Quảng Bị phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Duy Đông - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an xã Quảng Bị chỉ rõ, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật xuất phát từ tác động tiêu cực của môi trường mạng, nhận thức pháp luật chưa đầy đủ và sự thiếu sát sao trong công tác quản lý từ phía gia đình. Mô hình “Ba nhất đồng hành - Thanh thiếu niên tiến bộ” được triển khai với yêu cầu thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, gắn trách nhiệm của gia đình, nhà trường và chính quyền cơ sở cùng lực lượng Công an trong công tác giám sát, giáo dục và cảm hóa các đối tượng có nguy cơ vi phạm.

Buổi toạ đàm ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp thiết thực cho việc nâng cao quản hiệu quả công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên tại địa bàn

Trong khuôn khổ chương trình, buổi tọa đàm “Công an xã – Gia đình - Nhà trường thực hiện quản lý thanh thiếu niên tránh xa tệ nạn ma túy” đã tập trung phân tích thực trạng và thống nhất các giải pháp nghiệp vụ. Trọng tâm là việc trao đổi thông tin liên tục giữa lực lượng Công an và hệ thống giáo dục, kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguy cơ ma túy xâm nhập học đường. Dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương, đại diện các nhà trường, trưởng thôn, phụ huynh và các thanh thiếu niên đã ký cam kết thực hiện nghiêm túc quy định của mô hình.

Đồng chí Tô Thị Đào - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Bị phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tô Thị Đào - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Bị ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Công an xã trong việc tham mưu xây dựng mô hình; đồng thời đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường và chính quyền các thôn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên tại địa bàn.

Việc ra mắt mô hình “Ba nhất đồng hành - Thanh thiếu niên tiến bộ” là hoạt động thiết thực, thể hiện quyết tâm của Công an xã Quảng Bị trong thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở; góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho thanh thiếu niên, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.