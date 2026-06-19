Nhanh chóng làm rõ nhóm thanh, thiếu niên dùng hung khí tấn công người đi đường

ANTD.VN - Ngày 10/6, Công an phường Bồ Đề (Hà Nội) tiếp nhận tin báo của anh H.M.T. và anh T.H.L. về việc bị một nhóm thanh - thiếu niên sử dụng hung khí tấn công gây thương tích vào đêm 9/6 trên địa bàn phường.

Theo trình báo, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 9/6, anh T.H.L. điều khiển xe máy chở anh H.M.T. lưu thông qua khu vực tái định cư Ngọc Thụy, gần Trường THCS Ngọc Thụy thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh - thiếu niên đi trên 3 xe máy. Sau khi hai nạn nhân tiếp tục di chuyển, một số đối tượng trong nhóm đã sử dụng hung khí tấn công khiến cả hai bị thương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an phường Bồ Đề đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát hệ thống camera an ninh, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan và tổ chức truy xét các đối tượng tham gia vụ việc.

Các đối tượng tại hiện trường

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng Công an đã xác định được 3 đối tượng liên quan gồm: T.T.H.S. (SN 2010, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội), N.M.Đ. (SN 2009, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội) và Đ.T.T. (SN 2012, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội). Các đối tượng đều chưa có tiền án, tiền sự.

Quá trình xác minh ban đầu cho thấy các đối tượng có liên quan đến hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Công an phường Bồ Đề đã triệu tập các đối tượng cùng người giám hộ để làm việc, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu nhằm làm rõ vai trò, mức độ tham gia của từng cá nhân trong vụ việc.

Hiện Công an phường Bồ Đề đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vụ việc cảnh báo tình trạng thanh -thiếu niên sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Các cơ quan chức năng khuyến cáo gia đình, nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ sớm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.