Bệnh viện Tâm Anh đạt 3 chứng nhận quốc tế xuất sắc về thay khớp với robot AI thế hệ mới

ANTD.VN - Ngày 24-6, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vinh dự đón cùng lúc 3 chứng nhận quốc tế về phẫu thuật thay khớp bằng robot AI CUVIS-Joint, trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được các danh hiệu này.

Ba chứng nhận gồm Trung tâm Xuất sắc phẫu thuật thay khớp bằng Robot AI, Trung tâm Đào tạo quốc tế kỹ thuật thay khớp bằng Robot AI và Giảng viên quốc tế đào tạo lâm sàng phẫu thuật thay khớp bằng Robot AI. Thành tựu này đưa Việt Nam gia nhập nhóm các trung tâm y tế hàng đầu khu vực và thế giới trong lĩnh vực thay khớp bằng robot tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Buổi lễ trao 3 chứng nhận quốc tế xuất sắc về phẫu thuật thay khớp bằng robot AI CUVIS-Joint cho Bệnh viện Tâm Anh

Sự kiện diễn ra chỉ sau hơn 2 tháng Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đưa vào sử dụng Robot CUVIS-Joint thế hệ mới tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên tại Việt Nam, với gần 100 ca thay khớp thành công 100%, không ghi nhận biến chứng nghiêm trọng. Công nghệ thay khớp với robot giúp người bệnh ít đau, ít mất máu, vết mổ nhỏ, hồi phục nhanh chóng, đi lại rất sớm với cảm giác “chân thực” vượt trội so với các phương pháp phẫu thuật thay khớp thông thường.

Theo đánh giá của hãng CUREXO (Hàn Quốc) - nhà sản xuất robot CUVIS-Joint, đây là thành tích nổi bật trên phạm vi toàn cầu. Trong khi nhiều trung tâm quốc tế cần từ 6-12 tháng để đạt khoảng 100 ca phẫu thuật robot trong giai đoạn đầu triển khai, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh chỉ mất hơn hai tháng để đạt được con số tương đương với hiệu quả điều trị xuất sắc.

PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc Chuyên môn Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết đây là dấu ấn quan trọng, tiếp tục khẳng định năng lực điều trị, chất lượng chuyên môn trong cả lĩnh vực lâm sàng và đào tạo, đồng thời cho thấy bước phát triển đột phá của y tế công nghệ cao Việt Nam.

Trong đó, Tâm Anh là một trong những đơn vị tiên phong đầu tư và ứng dụng robot cùng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, điều trị nhiều chuyên ngành.

Bác sĩ đang dùng robot AI CUVIS-Joint phẫu thuật thay khớp cho người bệnh

Trong sự kiện, ông Cho Young Jean, Giám đốc Thương mại quốc tế hãng robot CUREXO, cho biết hiện hệ thống robot phẫu thuật chủ động CUVIS-Joint mới được triển khai tại một số ít bệnh viện lớn trên thế giới. Số cơ sở y tế đạt các chứng nhận xuất sắc về thay khớp bằng robot AI còn rất hạn chế, chủ yếu tập trung tại Hàn Quốc, Ấn Độ và một số trung tâm lớn ở Đông Nam Á.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam được trao các chứng nhận quốc tế danh giá này từ CUREXO. Đặc biệt, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cũng là đơn vị thứ hai trong khu vực được chứng nhận Trung tâm Đào tạo quốc tế kỹ thuật thay khớp bằng Robot AI.

Ông Cho Young Jean, Giám đốc Thương mại quốc tế hãng robot CUREXO, phát biểu tại lễ trao chứng nhận

Hệ thống các chứng nhận được trao dựa trên các tiêu chí, đánh giá nghiêm ngặt và toàn diện. Bao gồm tiêu chí cơ sở hạ tầng và công nghệ cao đồng bộ, đơn vị phải sở hữu các trang thiết bị phẫu thuật hiện đại và hệ thống chẩn đoán hình ảnh tiên tiến đồng bộ hoàn hảo với hệ thống robot.

Tiêu chí về số lượng và hiệu quả phẫu thuật cao, đơn vị phải đạt được tần suất sử dụng robot cao và ổn định vào các ca phẫu thuật thực tế, minh chứng xuất sắc cho hiệu quả, nhu cầu phẫu thuật và khả năng chăm sóc hậu phẫu và phục hồi tốt, liền mạch, khép kín trong cùng một bệnh viện.

Tiêu chí về năng lực lâm sàng: công tác khám chữa bệnh và điều trị cần đảm bảo tính an toàn. Hồ sơ thực tế về các ca phẫu thuật thay khớp thành công của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã chứng minh sự xuất sắc về hiệu quả, tính an toàn trong phẫu thuật và khả năng phục hồi sau phẫu thuật tuyệt vời của người bệnh.

Cuối cùng là tiêu chí về năng lực học thuật và đào tạo. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có sự hiện diện của các chuyên gia đầu ngành, tay nghề cao, sở hữu năng lực học thuật và thực tiễn lâm sàng có khả năng giảng dạy, hướng dẫn và chuyển giao các kỹ thuật phẫu thuật robot cho các bác sĩ quốc tế khác.

Bệnh viện Tâm Anh đạt 3 chứng nhận quốc tế từ CUREXO sau khi các chuyên gia được đào tạo và triển khai phẫu thuật thay khớp bằng robot AI

ThS.BS.CKI Đặng Khoa Học, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình Tổng quát, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết khác với các hệ thống robot bán chủ động chỉ đóng vai trò định hướng, robot AI CUVIS-Joint thế hệ mới chủ động thực hiện hoặc hỗ trợ bác sĩ trong việc lên kế hoạch mổ và các thao tác cần độ “siêu chính xác”, đặc biệt là ở những khu vực hiểm hóc mà mắt người, tay người rất khó thực hiện hoàn hảo.

Robot cũng hỗ trợ bác sĩ lựa chọn loại khớp, kích thước khớp, vị trí đặt khớp, căn chỉnh trục chi, cân bằng phần mềm quanh khớp, đồng thời cho phép điều chỉnh kế hoạch ngay trong quá trình phẫu thuật nhằm tối ưu hiệu quả điều trị và bảo đảm an toàn.

Trong gần 100 ca phẫu thuật đã thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, nhiều trường hợp có mức độ phức tạp cao như biến dạng khớp gối nặng, co rút phần mềm kéo dài, chân vòng kiềng hoặc chân chữ X nhiều năm, người bệnh lớn tuổi, loãng xương nặng hoặc có dị dạng chi đáng kể.

Ông Hoàng, 77 tuổi, một trong những bệnh nhân được thay khớp gối bằng robot AI, ít đau và phục hồi tốt ngay sau ca mổ

Mỗi năm, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thực hiện khoảng 1.200 ca thay khớp với tỷ lệ thành công cao. Ứng dụng robot AI CUVIS-Joint thế hệ mới vào hoạt động không chỉ nâng cao chất lượng điều trị mà còn mở ra nhiều cơ hội đào tạo, chuyển giao công nghệ và hợp tác nghiên cứu quốc tế ngay tại Việt Nam.