Làm rõ nhóm thanh - thiếu niên mang hung khí gây rối trật tự công cộng

ANTD.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp Công an xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn làm rõ vụ việc hai nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô đuổi đánh nhau trên địa bàn xã Chi Lăng gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

Cơ quan Công an lập hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan

Kết quả xác minh ban đầu xác định, khoảng 2 giờ ngày 10/6/2026, do mâu thuẫn từ trước nên hai nhóm thanh niên đã liên lạc, hẹn gặp nhau qua mạng xã hội tại khu vực cầu Quán Thanh, xã Chi Lăng để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm thứ nhất gồm Lê Minh T (sinh năm 2006), Hoàng Văn M (sinh năm 2007) và 4 đối tượng khác cùng trú tại xã Chi Lăng, mang theo ná cao su và tuýp kim loại. Nhóm thứ hai gồm Phùng Đức M (sinh năm 2009), Dương Hữu T.K (sinh năm 2009) cùng trú tại xã Chi Lăng, mang theo một dao bầu gắn cán dài.

Sau khi gặp nhau, các đối tượng điều khiển xe mô tô đuổi đánh nhau trên tuyến đường dài khoảng 3km thuộc địa bàn xã Chi Lăng. Hậu quả, 3 đối tượng bị thương, gây mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng tham gia vụ việc có trường hợp đang là bị can trong vụ án khác được tại ngoại; có trường hợp vừa được áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng theo quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên; có trường hợp đang chấp hành án treo và có cả học sinh lớp 12 chuẩn bị tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội để hẹn gặp, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Chỉ từ những mâu thuẫn cá nhân, các đối tượng đã tụ tập, chuẩn bị hung khí và thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.