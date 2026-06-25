Tinh gọn bộ máy để phục vụ nhân dân được tốt hơn

ANTD.VN - Sáng 25-6, UBND xã Sóc Sơn, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí Bùi Duy Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Bùi Duy Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị là dịp để đánh giá toàn diện kết quả triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại xã Sóc Sơn sau một năm thực hiện, đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát huy hiệu quả mô hình và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Triển khai bài bản, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Cùng dự hội nghị có sự tham dự của các đồng chí Lê Anh Quân, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Sóc Sơn.

Báo cáo trung tâm hội nghị nêu rõ, xã Sóc Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 xã, thị trấn của huyện Sóc Sơn cũ. Xã có diện tích 68,29 km² với dân số gần 118 nghìn người. Đảng bộ xã gồm 129 tổ chức cơ sở đảng với 6.081 đảng viên.

Ngay sau khi triển khai chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp ủy, chính quyền xã Sóc Sơn đã chủ động quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và thành phố, đồng thời cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn địa phương.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sóc Sơn duy trì nền nếp sinh hoạt, thường xuyên họp định kỳ và đột xuất để thống nhất cơ chế vận hành, nguyên tắc làm việc, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các phòng, ban, đơn vị liên quan. Công tác quản trị, điều hành được triển khai theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đáng chú ý, Thường trực Đảng ủy xã Sóc Sơn đã thành lập 3 đoàn công tác trực tiếp khảo sát, làm việc tại toàn bộ 62 thôn, tổ dân phố nhằm nắm bắt thực tiễn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Sau một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã phát huy hiệu quả rõ nét.

Cụ thể: trong lĩnh vực cải cách hành chính và chuyển đổi số, từ ngày 1-7-2025 đến ngày 30-5-2026, xã Sóc Sơn đã tiếp nhận 25.490 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết trước và đúng hạn 25.192 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,83%.

Đặc biệt, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% ở mức hài lòng và rất hài lòng.

Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt nhất. Địa phương cũng có điều kiện tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực kinh tế mới.

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Tạo đột phá từ chuyển đổi số, tháo gỡ các "điểm nghẽn"

Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được, sự tích cực, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã Sóc Sơn trong 1 năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường nhấn mạnh: “Năm 2026 là năm bản lề khởi đầu cho giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đẩy nhanh các dự án trọng điểm, các dự án, khu vực đã được định hướng trong các đồ án quy hoạch như: Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 3, Khu nghỉ dưỡng cuối tuần (Khu 3 - Đền Sóc); Trung tâm mua sắm cấp vùng; Khu đô thị sinh thái hồ Đồng Quan…, gắn với đảm bảo tiến độ và chất lượng giải ngân đầu tư công, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố”.

Đồng chí Bùi Duy Cường, trao cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025 cho đại diện lãnh đạo xã Sóc Sơn

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng đề nghị xã Sóc Sơn tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, môi trường. Đặc biệt, sớm hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai đạt tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tập trung triển khai đồng bộ 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Chú trọng phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phục vụ nhân dân tốt nhất.

Anh hùng LLVT nhân dân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân xã Sóc Sơn có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ, công tác

“Cấp uỷ, chính quyền địa phương nghiên cứu, lựa chọn một số giải pháp đột phá, đưa vào chương trình hành động để quyết tâm thực hiện. Kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc để đề xuất các sở, ban, ngành, thành phố tháo gỡ; phấn đấu đưa xã Sóc Sơn phát triển bứt phá, trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ - du lịch quy mô, cấp vùng của Thủ đô”- Đồng chí Bùi Duy Cường gợi mở.

Phát biểu tại hội nghị, Anh hùng LLVT nhân dân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định: “Tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp không đơn thuần là giải pháp kỹ thuật nhằm giảm số lượng đầu mối, mà là quyết định mang tính bước ngoặt trong lộ trình đổi mới hệ thống chính trị và quản trị quốc gia, hướng tới một nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Để phát huy kết quả đạt được và khắc phục các tồn tại hạn chế, tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Sóc Sơn tiếp tục phát huy, nhân rộng mô hình hay trong quá trình triển khai vận hành như tái sử dụng vật liệu để nâng cấp hạ tầng giao thông, xã hội hoá cung cấp điện năng lượng mặt trời”.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Nhấn mạnh - việc tổ chức, vận hành chính quyền địa phương hai cấp là nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ nên vẫn còn một số tồn tại, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị cấp uỷ, chính quyền xã Sóc Sơn tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy chính trị, đảm bảo tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả.

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của xã Sóc Sơn là đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trong mọi lĩnh vực; phát triển kinh tế nhanh, bền vững dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời, tập trung giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm, tạo động lực mục tiêu tăng trưởng hai con số.

"Xã Sóc Sơn cần tập trung xử lý dứt điểm 5 “điểm nghẽn” trên địa bàn. Đối với mỗi “điểm nghẽn”, cần có đề án riêng để xử lý, trong đó ưu tiên giải quyết dứt điểm các vấn đề dân sinh bức xúc" - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị.