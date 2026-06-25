Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII ra mắt Đại hội

ANTD.VN - Sáng 25/6, tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, BCH Trung ương Đoàn đã ra mắt Đại hội.

BCH Trung ương Đoàn khóa XIII ra mắt Đại hội

Trước đó, Đại hội đã bỏ phiếu bầu BCH Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 119 người.

Theo đề án nhân sự, số lượng ủy viên BCH Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 123 người. Tuy nhiên, căn cứ vào các cơ cấu của đề án, thực tiễn công tác cán bộ tại các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và được sự thống nhất của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đại hội tiến hành bầu 119 Ủy viên BCH Trung ương Đoàn. BCH khóa mới sẽ khuyết 4 cơ cấu và số lượng này sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, đã bầu 25 người vào Ban thường vụ Trung ương Đoàn, trong đó 5 người được bầu vào Ban Bí thư.

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thay mặt BCH khóa mới phát biểu nhận nhiệm vụ

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam được bầu tái cử Bí thư thường trực Trung ương Đoàn.

Ba nhân sự được bầu giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn gồm: anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên, Trưởng ban Công tác hội quần chúng, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Ban Bí thư, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII đã ra mắt Đại hội.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trân trọng cảm ơn trước đại hội, xin hứa với đại hội và tuổi trẻ cả nước; đồng thời bày tỏ đây là vinh dự to lớn, cũng là nhiệm vụ trách nhiệm nặng nề.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ mới quyết tâm không ngừng tự tu dưỡng, tự rèn luyện bản thân về mọi mặt; luôn tiên phong gương mẫu trong công tác, trong cuộc sống; gần gũi với thanh niên, sâu sát với cơ sở; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách và quyết liệt trong hành động.

Đoàn kết một lòng, tận tâm tận lực cùng cán bộ, đoàn viên cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn, lấy đoàn viên thanh niên làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển.

Dẫn dắt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có những bước phát triển mới, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước; xứng đáng với niềm tin yêu sâu sắc và kỳ vọng to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với thế hệ trẻ, tiếp nối truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam.