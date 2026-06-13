Bắt nhóm thanh, thiếu niên chuyên lang thang trộm cắp tài sản

ANTD.VN - Công an phường Phương Liễu vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng điều tra, làm rõ nhóm thiếu niên gây ra 9 vụ trộm cắp xe máy tại các khu nhà trọ trên địa bàn hai phường Phương Liễu và Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý nhóm thiếu niên thực hiện các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Phương Liễu và Võ Cường

Theo tài liệu, từ ngày 15 đến 28/5/2026, trên địa bàn hai phường Phương Liễu và Võ Cường liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe mô tô tại các khu nhà trọ, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân địa phương.

Trước tình hình trên, Công an phường Phương Liễu đã tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn; phối hợp với Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng xác minh, truy xét các đối tượng nghi vấn.

Qua đó xác định nhóm đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Đáng chú ý, các đối tượng đều là người chưa thành niên, trong độ tuổi từ 14 đến 17 tuổi đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Tuyên Quang.

Các đối tượng khai nhận lợi dụng thời điểm đêm khuya và rạng sáng khi người dân chủ quan trong việc bảo quản tài sản tại các khu nhà trọ tìm kiếm sơ hở để trộm cắp.

Thủ đoạn các đối tượng sử dụng công cụ phá khóa cổ xe, đấu nối hệ thống điện để khởi động phương tiện và nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt 9 vụ trộm cắp xe máy, tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt ước tính gần 200 triệu đồng.

Đáng lo ngại, các đối tượng dù ở độ tuổi chưa thành niên nhưng đã hình thành nhóm để thực hiện liên tiếp nhiều vụ trộm cắp tài sản. Vụ việc một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên.

Hiện cơ quan công an vẫn tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng liên quan, đồng thời thu hồi tài sản để trả lại cho các bị hại theo quy định.