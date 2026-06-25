Tăng cường hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong ứng phó khẩn cấp, hiện đại hóa công tác PCCC và CNCH

ANTD.VN - Ngày 25/6, Đoàn công tác của Sở Quản lý ứng phó khẩn cấp tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) do ông Lôi Tiến Đức, Chính ủy Tổng đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và khảo sát thực tế tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an thành phố Hà Nội.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì đón tiếp đoàn. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng cán bộ phụ trách địa bàn thuộc Cục Đối ngoại, Bộ Công an Việt Nam.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì đón tiếp đoàn

Ứng dụng công nghệ hiện đại nâng cao hiệu quả cứu nạn, cứu hộ

Phát biểu tại buổi tiếp, Thiếu tướng Lê Văn Tuân nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa lực lượng ứng phó khẩn cấp hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, tháng 3/2025, Công an thành phố Hà Nội vinh dự đón tiếp đồng chí Bồ Vũ Phi, Thứ trưởng Bộ Quản lý ứng phó khẩn cấp Trung Quốc cùng đoàn đại biểu đến thăm, làm việc và khảo sát thực tế tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Đoàn công tác của Sở Quản lý ứng phó khẩn cấp tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) làm việc tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội

Theo Thiếu tướng Lê Văn Tuân, việc Bộ Quản lý ứng phó khẩn cấp Trung Quốc và Bộ Công an Việt Nam ký kết Bản ghi nhớ hợp tác vào tháng 4/2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tinh thần cầu thị và quyết tâm của hai bên trong việc tăng cường phối hợp ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống, đặc biệt là thiên tai, cháy nổ và các tình huống khẩn cấp ngày càng diễn biến phức tạp.

“Trong bối cảnh hiện nay, Bộ Công an Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm đến việc mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị, nâng cao năng lực chiến đấu của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhằm bảo vệ tốt hơn tính mạng, tài sản của nhân dân trước những thách thức do thiên tai, sự cố và cháy nổ gây ra”, Thiếu tướng Lê Văn Tuân nhấn mạnh.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chia sẻ thông tin tại buổi đón tiếp

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội giới thiệu với đoàn công tác về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thủ đô.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân khẳng định, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH là một trong những đơn vị đặc biệt tinh nhuệ của Công an thành phố Hà Nội, thường xuyên đảm nhận những nhiệm vụ đặc thù, nguy hiểm, trực tiếp bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Ông Lôi Tiến Đức, Chính ủy Tổng đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Sở Quản lý ứng phó khẩn cấp tỉnh Hải Nam (Trung Quốc)

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào công tác Công an nói chung và công tác PCCC, CNCH nói riêng là xu hướng tất yếu. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao hiệu quả tác chiến mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tại chương trình, Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã giới thiệu tới đoàn công tác những kết quả nổi bật của đơn vị trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ định hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số trong công tác chỉ huy, điều hành, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, hướng tới hợp tác thực chất

Trong không khí cởi mở và chân thành, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung chuyên môn liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong xử lý các vụ cháy lớn, sự cố phức tạp cũng như công tác tổ chức lực lượng, đào tạo, huấn luyện và ứng dụng trang thiết bị hiện đại.

Hai bên tặng quà lưu niệm

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lôi Tiến Đức, Chính ủy Tổng đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Sở Quản lý ứng phó khẩn cấp tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) bày tỏ sự xúc động và cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của CATP Hà Nội, đồng thời đánh giá cao những kết quả mà lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội đạt được trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thời gian qua.

Ông Lôi Tiến Đức cho rằng, trong bối cảnh các loại hình sự cố, thiên tai, cháy nổ ngày càng diễn biến phức tạp, việc tăng cường trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn giữa lực lượng PCCC và CNCH hai bên có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thông qua chuyến thăm và làm việc lần này, đoàn công tác Hải Nam mong muốn tìm hiểu sâu hơn về mô hình tổ chức lực lượng, công tác huấn luyện, chỉ huy điều hành cũng như việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Công an thành phố Hà Nội.

“Chúng tôi tin tưởng rằng việc duy trì các hoạt động giao lưu, trao đổi chuyên môn thường xuyên sẽ giúp lực lượng PCCC và CNCH của hai bên học hỏi lẫn nhau, nâng cao năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc”, ông Lôi Tiến Đức nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Văn Tuân bày tỏ sự nhất trí cao với những nội dung đã được hai bên trao đổi, đồng thời mong muốn quan hệ hợp tác giữa lực lượng ứng phó khẩn cấp tỉnh Hải Nam và Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển theo hướng thực chất, hiệu quả.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm chuyên môn và đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ hiện đại phục vụ công tác PCCC và CNCH.

Sau buổi làm việc, đoàn công tác Sở Quản lý ứng phó khẩn cấp tỉnh Hải Nam đã tham quan trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, tìm hiểu thực tế hệ thống phương tiện, trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn cứu hộ hiện đại đang được đơn vị quản lý, sử dụng.

Chuyến thăm và làm việc không chỉ góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự tin cậy giữa các cơ quan chức năng của Việt Nam và Trung Quốc, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực trong lĩnh vực ứng phó khẩn cấp, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần nâng cao năng lực bảo vệ nhân dân trước các thách thức ngày càng gia tăng của thiên tai và sự cố trong thời đại mới.