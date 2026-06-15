Nghỉ hè không thể là khoảng trống quản lý thanh, thiếu niên

ANTD.VN - Khi tiếng trống trường khép lại cũng là lúc nhiều thanh, thiếu niên bước vào kỳ nghỉ hè với nhiều thời gian rảnh rỗi. Tuy nhiên, nếu thiếu sự quản lý của gia đình và định hướng từ xã hội, khoảng thời gian này rất dễ trở thành "khoảng trống" để những hành vi lệch chuẩn nảy sinh.

Vụ việc 18 thanh, thiếu niên tụ tập mang theo hung khí chuẩn bị đánh nhau vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ ngăn chặn là lời cảnh báo rõ nét về thực trạng đáng lo ngại này.

Nhóm thanh, thiếu niên tuổi từ 14 đến 18 tụ tập, cầm hung khí nguy hiểm gây rối trong đêm ở Phú Thọ

Theo thông tin từ cơ quan Công an, khoảng 21 giờ ngày 13/6, lực lượng chức năng đã phát hiện một nhóm 18 thanh thiếu niên tụ tập, chuẩn bị nhiều hung khí và phương tiện để giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng. Điều đáng chú ý, các đối tượng đều trong độ tuổi từ 14 đến 18, phần lớn đang là học sinh và đang trong kỳ nghỉ hè.

May mắn là lực lượng Công an đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời trước khi vụ việc dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nếu cuộc hỗn chiến xảy ra, những hung khí nguy hiểm mà nhóm đối tượng chuẩn bị hoàn toàn có thể gây thương tích nặng, thậm chí cướp đi sinh mạng của người khác chỉ vì những mâu thuẫn bồng bột của tuổi mới lớn.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh Phú Thọ theo dõi tình hình an ninh, trật tự qua hệ thống camera

Thực tế cho thấy, mỗi dịp nghỉ hè là thời điểm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, đua xe, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích hoặc vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng. Khi không còn sự quản lý trực tiếp của nhà trường, nhiều em được gia đình cho phép tự do vui chơi nhưng thiếu sự giám sát, dễ bị lôi kéo vào các hội nhóm trên mạng xã hội và những lời kích động thể hiện bản thân bằng bạo lực.

Ranh giới giữa một buổi tụ tập vui chơi và hành vi vi phạm pháp luật đôi khi chỉ cách nhau vài tin nhắn trên mạng, một lời thách thức hay một phút bốc đồng. Chỉ để "khẳng định bản thân" hoặc giải quyết mâu thuẫn cá nhân, nhiều thanh thiếu niên sẵn sàng chuẩn bị dao, kiếm, tuýp sắt, điều khiển xe máy tốc độ cao đi tìm đối thủ, bất chấp hậu quả pháp lý và nguy hiểm cho xã hội.

Đáng chú ý, nhiều em vẫn mang tâm lý chủ quan cho rằng việc tụ tập ban đêm tại các tuyến đường vắng sẽ không bị phát hiện. Tuy nhiên, thực tế hiện nay đã khác. Cùng với việc tăng cường tuần tra kiểm soát, lực lượng Công an đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong bảo đảm an ninh trật tự.

Vụ việc không chỉ là bài học cho các em, mà còn là lời cảnh tỉnh đến các bậc phụ huynh

Trong vụ việc tại Phú Thọ, hệ thống camera giám sát tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đã nhanh chóng nhận diện khuôn mặt từng đối tượng tham gia, hỗ trợ lực lượng chức năng làm rõ toàn bộ nhóm chỉ trong thời gian ngắn. Điều đó cho thấy mọi hành vi tụ tập gây rối, mang theo hung khí, đua xe hay lạng lách đánh võng đều có thể bị ghi nhận, truy vết và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Song phía sau những vụ việc như vậy không chỉ là trách nhiệm của các em mà còn là trách nhiệm của gia đình. Không ít phụ huynh có tâm lý "xả hơi" cho con sau một năm học vất vả, cho phép con tự do đi chơi đêm hoặc ít quan tâm đến các mối quan hệ, hoạt động trên mạng xã hội. Chính sự buông lỏng quản lý ấy vô tình tạo điều kiện để các em bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật.

Một vài giờ "thể hiện bản thân" có thể phải trả giá bằng tiền án, tiền sự, ảnh hưởng đến việc học tập, tương lai nghề nghiệp và cả cuộc đời phía trước. Những hệ lụy đó không chỉ đè nặng lên bản thân các em mà còn trở thành nỗi day dứt của gia đình.

Kỳ nghỉ hè cần là khoảng thời gian để trẻ em nghỉ ngơi, rèn luyện kỹ năng và phát triển toàn diện, chứ không phải là khoảng trống trong quản lý. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, nhà trường và chính quyền địa phương, mỗi gia đình cần dành nhiều thời gian hơn để đồng hành cùng con, quan tâm đến các mối quan hệ, hoạt động trên không gian mạng và định hướng các em tham gia những hoạt động bổ ích.

Chỉ khi gia đình thực sự trở thành "lá chắn" đầu tiên trong quản lý, giáo dục con em mình thì mới có thể hạn chế tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng một mùa hè an toàn, lành mạnh và ý nghĩa cho thế hệ trẻ.