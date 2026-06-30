Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được khai thác thương mại ra sao?

ANTD.VN - Chủ đầu tư đã làm việc với các hãng hàng không trong nước và nước ngoài về phương án phân bổ đường bay giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành để đảm bảo hiệu quả giữa 2 sân bay.

Duy trì mạng bay nội địa và quốc tế tầm trung ở Tân Sơn Nhất

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), hiện đơn vị đã thành lập Chi nhánh Cảng HKQT Long Thành, Chi nhánh nhiên liệu hàng không Long Thành và Chi nhánh hàng hóa hàng không Long Thành để thực hiện chức năng quản lý, vận hành, khai thác các công trình thiết yếu thuộc Dự án thành phần 3 từ ngày 8/9/2025.

Các chi nhánh đang trong quá trình tích cực tuyển dụng nhân sự, dự kiến hoàn Ngoài ra, ACV đã ký hợp đồng tư vấn với Liên danh Incheon Airport về thử nghiệm vận hành và chuyển giao khai thác.

Cùng với đó, ACV xây dựng phương án phân chia và khai thác hài hòa giữa Cảng HKQT Long Thành và Tân Sơn Nhất.

Theo ACV, phương án này tập trung khai thác đồng thời giữa sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất được thiết kế theo nguyên lý "phân vai theo thị trường" thay vì dịch chuyển cơ học toàn bộ sản lượng là cách tiếp cận để đồng thời đặt mục tiêu vừa giữ cho Tân Sơn Nhất tiếp tục hoạt động có lãi và đưa sân bay Long Thành vào khai thác có hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu.

Ngoài ra, việc duy trì hiệu quả của sân bay Tân Sơn Nhất với công suất thiết kế 50 triệu khách/năm đảm bảo dư địa lựa chọn cho các hãng đến sau năm 2030 mà không quá tải.

Theo đó, sân bay Tân Sơn Nhất được giữ lại toàn bộ mạng bay nội địa, mạng bay quốc tế tầm ngắn-trung.

Sân bay quốc tế Long Thành và Tân Sơn Nhất sẽ phân chia vai để khai thác

Đến nay, ACV đã chủ động làm việc với các hãng hàng không, các đối tác về phương án, kịch bản khai thác sân bay Long Thành. Đa số các ý kiến của các hãng hàng không trong nước và quốc tế đều bày tỏ mong muốn được khai thác tại sân bay Long Thành.

Cụ thể, ACV đã nhận được đăng ký khai thác tại sân bay Long Thành từ các hãng bay trong nước như Vietnam Airlines đã đề xuất chuyển 4 đường bay gồm: TP.HCM đi Đại Hưng tại Bắc Kinh (Trung Quốc)/sân bay quốc tế Hong Kong (Trung Quốc)/sân bay quốc tế Bạch Vân tại Quảng Châu (Trung Quốc)/ Sân bay quốc tế Manila (Philipines);

Còn Vietjet Air đã cam kết duy trì khai thác tối thiểu 2 đường bay quốc tế và Vietravel Airlines sẽ khai thác thương mại tại sân bay quốc tế Long Thành từ cuối năm 2026 và sẽ tăng tần suất khai thác thương mại từ lịch bay mùa Hè năm 2027.

Đối với các hãng hàng không nước ngoài, đại diện 34 hãng đã làm việc, khảo sát để thảo luận, chuẩn bị phương án khai thác sân bay quốc tế Long Thành dự kiến vào tháng 12/2026.

Ngoài ra, vào đầu tháng 6 vừa qua, ACV đã xúc tiến, phối hợp chặt chẽ với các đối tác, các hãng bay quốc tế để mở thêm 21 đường bay tiềm năng chưa có đường bay thẳng đến TP.HCM trong giai đoạn trung hạn 2025-2030, tập trung vào các thị trường Trung Quốc, Đài Loan và một số thị trường tiềm năng như: Ấn Độ, Sri Lanka, Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Hoa Kỳ, Thái Lan, châu Âu.

Vừa khai thác vừa điều chỉnh

Bên cạnh việc chuyển dịch các đường bay hiện hữu từ sân bay Tân Sơn Nhất khi đưa vào khai thác sân bay Long Thành, phía ACV nhấn mạnh việc đẩy mạnh xúc tiến phát triển thị trường để thiết lập các đường bay thẳng trên được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm cho sân bay Long Thành khoảng 2 triệu khách/năm đến năm 2030. Các tuyến bay tiềm năng tại các khu vực Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương, Trung Đông, Nam Á và Trung Á.

Cùng với việc tăng tốc hoàn thành đưa dự án vào khai thác thương mại trong tháng 12/2026, ACV sẽ làm việc với các hãng hàng không, các đối tác trong xúc tiến, quảng bá, thu hút các đường bay quốc tế đến khai thác sân bay Long Thành.

Tuy nhiên, theo ý kiến của đơn vị tư vấn khai thác và thực tiễn khai thác tại các dự án sân bay lớn sau khi hoàn thành đưa vào khai thác thương mại, các dự án sân bay lớn vẫn thường cần khoảng 6-9 tháng để hoàn thành các thủ tục cấp phép, theo dõi, đánh giá hiệu quả vận hành của các hệ thống liên hoàn như quản lý khai thác bay, xử lý hành lý, an ninh, công nghệ thông tin, trang thiết bị nhà ga và sự phối hợp giữa các đơn vị khai thác.

“Trong giai đoạn này, các tồn tại khiếm khuyết phát sinh sẽ được nhà thầu và các đơn vị liên quan kịp thời khắc phục, hiệu chỉnh, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khai thác”, lãnh đạo ACV cho biết.

Do vậy, lãnh đạo ACV đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận phương án vừa khai thác thương mại, vừa tiếp tục vận hành thử nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống, nghiệm thu cấp phép và khắc phục các tồn tại sau hoàn thành đối với sân bay Long Thành.