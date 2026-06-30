Chuyến bay đặc biệt thứ hai chở 46,8 tấn hàng hỗ trợ của Việt Nam đã cất cánh tới Venezuela

ANTD.VN -Chuyến bay mang số hiệu VN68, khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350, cất cánh từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài lúc 23h30 ngày 29/6.

Venezuela

Chỉ chưa đầy một ngày sau chuyến bay đầu tiên đưa lực lượng cứu nạn và hàng hóa tới Venezuela, đêm 29/6, Vietnam Airlines tiếp tục thực hiện chuyến bay đặc biệt thứ hai, vận chuyển 46,8 tấn hàng hỗ trợ của Việt Nam tới Venezuela, bảo đảm hoạt động hỗ trợ nhân đạo được triển khai liên tục sau trận động đất.

Chuyến bay mang số hiệu VN68, khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350, cất cánh từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài lúc 23h30 ngày 29/6.

Chuyến bay đặc biệt thứ hai chở gần 47 tấn hàng hoá cứu trợ Venezuela

Sau điểm dừng kỹ thuật tại sân bay Paris Charles de Gaulle (Pháp), máy bay tiếp tục hành trình tới sân bay quốc tế Simón Bolívar ở thủ đô Caracas, hoàn thành chặng bay kéo dài gần 24 tiếng từ Việt Nam tới Venezuela.

Để bảo đảm chuyến bay chuyên chở hàng hóa, Vietnam Airlines đã bố trí phi hành đoàn 15 người, gồm 6 phi công, 3 tiếp viên, 2 kỹ sư và 4 nhân viên phục vụ mặt đất.

Chuyến bay đặc biệt được Vietnam Airlines thực hiện đã cất cánh vào tối qua 29/6

Việc huy động liên tiếp hai máy bay thân rộng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt có thể ảnh hưởng đến lịch khai thác thường lệ trong giai đoạn cao điểm hè. Vietnam Airlines mong nhận được sự thông cảm của hành khách nếu lịch khai thác một số chuyến bay phải điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế đặc biệt này.

Trước đó, Vietnam Airlines đã thực hiện chuyến bay đầu tiên đưa 124 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng 10 chó nghiệp vụ và 25 tấn trang thiết bị lên đường tới Venezuela.

Ngay sau khi chuyến bay cất cánh, các đơn vị khai thác, kỹ thuật, điều hành bay và phục vụ mặt đất của Hãng khẩn trương chuẩn bị cho chuyến bay thứ hai, bảo đảm 46,8 tấn hàng hỗ trợ được vận chuyển đúng tiến độ.

Đến nay, Vietnam Airlines đã hoàn thành hai chuyến bay đặc biệt, đưa lực lượng cứu nạn và hàng hóa hỗ trợ của Việt Nam tới Venezuela góp phần bảo đảm hoạt động hỗ trợ nhân đạo được triển khai kịp thời sau trận động đất.