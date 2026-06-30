Cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên- Chợ Mới được mở rộng quy mô 4-6 làn xe

ANTD.VN - Cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên- Chợ mới vào sáng 30/6 đã chính thức được khởi công mở rộng lên quy mô 4-6 làn xe theo hình thức BOT. Đoạn Hà Nội- Thái Nguyên sẽ hoàn thành vào năm 2028 đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Sáng 30/6, UBND tỉnh Thái Nguyên và liên danh nhà đầu tư do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành đứng đầu phối hợp tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Sau nhiều năm khai thác, tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới đã phát huy hiệu quả rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Tuy nhiên, tuyến đường hiện vẫn được đầu tư theo quy mô phân kỳ; một số hạng mục chưa được hoàn chỉnh theo quy hoạch; năng lực thông hành và khả năng khai thác đang chịu áp lực ngày càng lớn trước sự gia tăng của lưu lượng phương tiện.

Việc đầu tư hoàn chỉnh tuyến cao tốc CT.07 là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao năng lực vận tải, bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai và tạo dư địa phát triển lâu dài cho toàn vùng.

CT.07 là một trong những tuyến cao tốc hướng tâm quan trọng kết nối Thủ đô Hà Nội với vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Đây cũng là mắt xích quan trọng trong mạng lưới cao tốc quốc gia, tăng cường kết nối với các hành lang kinh tế, các trung tâm logistics và các cửa ngõ giao thương của khu vực.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và lãnh đạo các địa phương có dự án đi qua, nhà đầu tư nhấn nút khởi công mở rộng Dự án cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên- Chợ Mới

Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT 07 đoạn: Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới được triển khai theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT có tổng chiều dài khoảng 99km. Điểm đầu tại khu vực xã Thư Lâm, TP Hà Nội. Điểm cuối kết nối với tuyến Chợ Mới – Bắc Kạn tại nút giao Thanh Bình.

Dự án đi qua Hà Nội, Bắc Ninh và Thái Nguyên hình thành trục kết nối chiến lược giữa Thủ đô với các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc với tổng mức đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được khai thác với quy mô đồng bộ, hiện đại theo tiêu chuẩn đường cao tốc, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng của khu vực.

Đoạn Hà Nội - Thái Nguyên sẽ được đầu tư hoàn chỉnh theo quy mô 6 làn xe cao tốc; nền đường rộng 34,5 mét.

Đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới sẽ được đầu tư hoàn chỉnh theo quy mô 4 làn xe cao tốc.

Phối cảnh tuyến cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên- Chợ Mới sau khi hoàn thành mở rộng

Theo kế hoạch, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên sẽ được đưa vào khai thác từ năm 2028. Toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào năm 2030, hình thành tuyến cao tốc CT 07 hoàn chỉnh, hiện đại và đồng bộ theo quy hoạch được phê duyệt.

Cơ quan có thẩm quyền của dự án là UBND tỉnh Thái Nguyên. Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành - Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Nguyên Minh - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Indel.

Phát biểu tại lễ khởi công sáng 30/6, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh cả nước phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Theo Phó Thủ tướng, Đảng và Nhà nước nhất quan điểm phát triển kết cấu hạ tầng là một trong 3 đột phá chiến lược, trong đó hạ tầng đường bộ được ưu tiên đầu tư đi trước một bước nhằm dẫn dắt nền kinh tế. Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định đến năm 2030 cả nước có 5.000km cao tốc kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển, sân bay.

Do đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Dự án đầu tư hoàn chỉnh cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên-Chợ Mới dài 100km và tổng mức đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng có vai trò đặc biệt quan trọng, là tuyến giao thông huyết mạch, phá thế độc đạo quốc lộ 3, góp phần củng cố an ninh-quốc phòng, hành lang kết nối các nước, giảm thời gian đi lại và chi phí logistics và đảm bảo kết nối các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc.

Để đưa dự án đảm bảo đúng tiến độ, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với bộ ngành đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc tiến độ dự án; tỉnh Thái Nguyên làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, đảm bảo chất lượng tiến độ. Nhà đầu tư, nhà thầu, các đơn vị tư vấn huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị hiện đại thực hiện đúng tiến độ.

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên chia sẻ, việc mở rộng cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên- Chợ Mới mở ra không gian mới cho các tỉnh Trung du Bắc bộ, đồng thời cam kết đồng hành cùng với nhà đầu tư, nhà thầu và mọi khó khăn phát sinh sẽ được địa phương giải quyết với tinh thần sớm nhất, nhanh nhất để dự án về đích theo đúng tiến độ đề ra.