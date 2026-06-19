Cần bổ sung gần 4.400 tỷ để mở rộng cao tốc Tân Phú- Bảo Lộc - Liên Khương

ANTD.VN -Tại văn bản gửi Bộ Xây dựng mới đây, tỉnh Lâm Đồng cho biết, để mở rộng hai tuyến đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương đang thi công với quy mô 4 làn xe hạn chế lên 4 làn xe hoàn chỉnh, cần bổ sung hơn 4.387 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, ngày 20/1/2026, Thủ tướng đã ban hành công điện yêu cầu khẩn trương rà soát, đầu tư hoàn thiện các tuyến cao tốc đã xây dựng theo quy mô phân kỳ. Thực hiện chỉ đạo này, địa phương đã tổ chức đánh giá toàn diện các phương án mở rộng đối với hai tuyến đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài 65,88km đang thi công theo phương thức PPP, hợp đồng BOT, với tổng mức đầu tư 18.002 tỷ đồng, gồm 6.500 tỷ đồng vốn Nhà nước và 11.502 tỷ đồng vốn của nhà đầu tư.

Tuyến cao tốc này có quy mô 4 làn xe hạn chế (nền đường rộng 17m, gồm 4 làn xe, mỗi làn rộng 3,5m, chỉ bố trí các vị trí dừng xe khẩn cấp không liên tục).

Để mở rộng cao tốc Tân Phú - Dầu Giây lên quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh (nền đường rộng 22m; 4 làn xe, mỗi làn rộng 3,75m và 2 dải dừng xe khẩn cấp liên tục rộng 3m mỗi bên), tốc độ thiết kế giữ ở mức 80km/h, nhà đầu tư tính toán cần bổ sung khoảng 1.222 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí lãi vay.

Đề xuất mở rộng cao tốc Dầu Giây-Tân Phú với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh

Nhưng nếu tiếp tục thực hiện mở rộng đường theo hợp đồng BOT với cơ cấu vốn Nhà nước và tư nhân như quyết định đầu tư ban đầu (ngân sách Nhà nước 36,11%, vốn nhà đầu tư 63,89%), thời gian thu phí hoàn vốn sẽ kéo dài thêm khoảng 1 năm 9 tháng, lên hơn 25 năm.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng khả năng huy động thêm vốn vay của nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn nên đề nghị sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư phần mở rộng. Theo ý kiến của Bộ Tài chính, ngân sách địa phương sẽ tự cân đối khoản kinh phí phát sinh này.

Nếu được bố trí vốn kịp thời, dự án có thể hoàn thành mở rộng vào cuối năm 2027.

Dự án đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương dài 73,62km, đang được triển khai theo phương thức PPP với tổng mức đầu tư 17.718 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước khoảng 7.761 tỷ đồng và vốn nhà đầu tư khoảng 9.957 tỷ đồng. Dự án đang được thi công theo quy mô 4 làn xe hạn chế.

Để mở rộng tuyến cao tốc này lên quy mô hoàn chỉnh (nền đường rộng 24,75m; 4 làn xe, mỗi làn rộng 3,75m, 2 dải dừng xe khẩn cấp liên tục rộng 3m mỗi bên), tốc độ thiết kế 100km/h, nhà đầu tư tính toán kinh phí bổ sung khoảng 3.165 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi vay.

Nếu tiếp tục đầu tư mở rộng theo hợp đồng BOT với cơ cấu vốn hiện nay (ngân sách Nhà nước 43,8%, vốn nhà đầu tư 56,2%), thời gian thu phí hoàn vốn sẽ kéo dài 23 năm 4 tháng (thêm khoảng 3 năm 6 tháng).

Tương tự dự án Tân Phú - Bảo Lộc, UBND tỉnh Lâm Đồng nhận định khả năng huy động thêm vốn của nhà đầu tư để mở rộng đường là rất khó khăn, đặc biệt từ nguồn tín dụng. Vì vậy địa phương kiến nghị sử dụng ngân sách Nhà nước để thực hiện phần mở rộng.

Theo ý kiến của Bộ Tài chính, ngân sách địa phương dự kiến bố trí khoảng 1.933 tỷ đồng cho dự án, trong khi ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng 1.232 tỷ đồng.

Vì vậy UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng xem xét bố trí khoản vốn Trung ương này để bảo đảm dự án hoàn thành mở rộng vào cuối năm 2028.