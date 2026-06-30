Hà Nội bắt đầu triển khai Đề án Vùng phát thải thấp từ 1-7

ANTD.VN -Từ ngày 1/7, Hà Nội không cấm đồng loạt toàn bộ xe mô tô, xe gắn máy và ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ khu vực Vành đai 1, nhưng TP bắt đầu áp dụng các biện pháp hạn chế cụ thể tại khu vực 1, khu vực 2 thuộc phường Hoàn Kiếm, theo loại phương tiện và khung giờ.

Cấm toàn bộ phương tiện vào khu vực 1 các tối cuối tuần

Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa phát đi thông cáo về việc công bố Đề án vùng phát thải thấp sau khi được HĐND TP phê duyệt. Theo đó, đề án sẽ được áp dụng thí điểm bắt đầu từ ngày mai 1/7.

Trong thông cáo phát đi, Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, từ ngày 1/7, Hà Nội không cấm đồng loạt toàn bộ xe mô tô, xe gắn máy và ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ khu vực Vành đai 1.

Tuy nhiên TP bắt đầu áp dụng các biện pháp hạn chế cụ thể tại khu vực 1, khu vực 2 thuộc phường Hoàn Kiếm, theo loại phương tiện và khung giờ.

Phạm vi kiểm soát và yêu cầu về quy chuẩn khí thải được mở rộng, nâng dần từ năm 2027 và năm 2028 theo lộ trình đã được phê duyệt.

Cụ thể, Vành đai 1 gồm 9 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng và Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ranh giới cụ thể của các khu vực 1, 2, 3 và toàn bộ Vành đai 1 được xác định tại bản đồ kèm theo quyết định số 3273 của UBND TP.

Hà Nội bắt đầu thực hiện Đề án Vùng phát thải thấp từ ngày mai 1/7

Tại khu vực 1 sẽ cấm toàn bộ phương tiện đường bộ, gồm mô tô, xe gắn máy và xe ô tô, từ 19h đến 24h các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.

Xe ưu tiên theo quy định của pháp luật được phép hoạt động 24/24 giờ.

Từ ngày 1/1/2027, xe ô tô thuộc nhóm xe ưu tiên và phương tiện được chấp thuận hoạt động trong phạm vi hạn chế phải đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên theo QCVN.

Từ ngày 1/1/2028, xe mô tô, xe gắn máy thuộc nhóm này phải đạt quy chuẩn khí thải từ mức 3 trở lên theo QCVN, trừ xe thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Giai đoạn 1 từ 1/7/2026 đến 31/12/2026:

Thí điểm tại khu vực 1 và khu vực 2 thuộc phường Hoàn Kiếm. Ngoài quy định cấm phương tiện tại khu vực 1 vào tối cuối tuần nêu trên, các biện pháp chính gồm:

Xe mô tô, xe gắn máy chạy xăng hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải: khuyến khích hạn chế hoạt động.

Lộ trình thực hiện Đề án Vùng phát thải thấp ở Hà Nội

Xe mô tô, xe gắn máy của người dân: khuyến khích hạn chế lưu thông xe mô tô sản xuất, nhập khẩu trước năm 2008 và xe gắn máy sản xuất, nhập khẩu trước năm 2016.

Xe ô tô đưa đón học sinh, xe buýt, xe ô tô từ 16 chỗ trở xuống và xe pick-up: khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường và phương tiện đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên.

Xe tải có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn: chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm. Trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an TP chấp thuận bằng văn bản.

Xe tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn đến 3,5 tấn: chỉ được hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau. Ngoài khung giờ này phải được Công an TP chấp thuận bằng văn bản.

Xe tải có khối lượng toàn bộ trên 3,5 tấn: chỉ được hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau. Ngoài khung giờ này phải được Công an TP hoặc Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản.

Giai đoạn 2 từ 1/1/2027 đến 31/12/2027:

Phạm vi vùng phát thải thấp được mở rộng sang khu vực 1, khu vực 2 và khu vực 3 thuộc các phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Mức độ kiểm soát được nâng lên như sau:

Không cho phép xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải lưu thông trong khu vực.

Xe mô tô ứng dụng nền tảng công nghệ để kinh doanh sẽ bị hạn chế nhiều khi thực hiện Đề án Vùng phát thải thấp

Đối với xe mô tô, xe gắn máy còn lại, tiếp tục khuyến khích hạn chế lưu thông xe mô tô sản xuất, nhập khẩu trước năm 2008 và xe gắn máy sản xuất, nhập khẩu trước năm 2016.

Khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện xanh và xe đạt quy chuẩn khí thải từ mức 3 trở lên.

Không cho phép các loại xe ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch không đạt quy chuẩn khí thải mức 4 theo QCVN lưu thông trong khu vực.

Xe ô tô trên 16 chỗ, trừ xe buýt và xe đưa đón học sinh, tại khu vực 1 và khu vực 2 chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm; hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an TP chấp thuận bằng văn bản.

Xe tải dưới 2 tấn chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm; xe tải từ 2 tấn đến 3,5 tấn chỉ được hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Cấm lưu thông hoàn toàn xe tải có khối lượng toàn bộ trên 3,5 tấn trong khu vực.

Tiếp tục không cho phép xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng ứng dụng lưu thông.

Không cho phép xe mô tô, xe gắn máy không đạt quy chuẩn khí thải mức 3 theo QCVN lưu thông.

Không cho phép xe ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch không đạt quy chuẩn khí thải mức 4 theo QCVN lưu thông.

Tiếp tục áp dụng các khung giờ hạn chế đối với xe ô tô trên 16 chỗ, xe tải dưới 2 tấn và xe tải từ 2 tấn đến 3,5 tấn; cấm lưu thông hoàn toàn xe tải có khối lượng toàn bộ trên 3,5 tấn.

Khuyến khích người dân, tổ chức và doanh nghiệp sử dụng giao thông công cộng, phương tiện phi cơ giới, phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh và thân thiện với môi trường.

Giai đoạn 3 từ 1/1/2028 đến 31/12/2029:

Vùng phát thải thấp được mở rộng trên toàn bộ Vành đai 1.