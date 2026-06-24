Từ 25-6: Hà Nội vận hành thẻ vé điện tử liên thông trên mạng lưới giao thông công cộng

ANTD.VN - Từ ngày 25/6, Hà Nội chính thức đưa vào vận hành hệ thống vé điện tử liên thông trên mạng lưới giao thông công cộng.

Hệ thống được áp dụng đối với các loại hình vận tải hành khách công cộng thuộc phạm vi triển khai của thành phố, hướng tới thay thế dần hình thức vé giấy và mở rộng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo thông tin từ Trung tâm quản lý và điều hành giao thông Hà Nội, hành khách có thể sử dụng nhiều hình thức thanh toán khác nhau như thẻ giao thông, thẻ ngân hàng, mã QR của ví điện tử hoặc thẻ điện tử trên điện thoại.

Đối với người từ 60 tuổi trở lên, hệ thống hỗ trợ nhận diện thông tin thông qua Căn cước công dân theo quy định hiện hành.

Hà Nội vận hệ thống thẻ vé điện tử liên thông trên các loại hình vận tải công cộng từ 25-6

Các dịch vụ liên quan đến vé như đăng ký, mua vé hoặc gia hạn vé có thể được thực hiện trực tuyến thông qua ứng dụng hoặc website của hệ thống. Bên cạnh vé lượt, hành khách có thể lựa chọn các loại vé ngày, vé tuần hoặc vé tháng với thời hạn sử dụng khác nhau.

Đối với vé lượt, hệ thống áp dụng cơ chế tính giá theo quãng đường thực tế. Khi lên phương tiện, hành khách cần thực hiện thao tác chạm thẻ hoặc xác thực theo hướng dẫn để ghi nhận điểm bắt đầu hành trình. Khi kết thúc chuyến đi, hành khách tiếp tục thực hiện thao tác tương tự để hệ thống xác định quãng đường di chuyển và tính toán giá vé tương ứng.

Theo cơ quan quản lý, việc triển khai vé điện tử liên thông cũng tạo cơ sở để tập trung dữ liệu vận hành, bán vé và thanh toán trên cùng một nền tảng. Dữ liệu này phục vụ công tác quản lý, điều hành và theo dõi hoạt động vận tải hành khách công cộng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo hành khách tìm hiểu trước các phương thức thanh toán được chấp nhận, thực hiện đầy đủ thao tác xác nhận khi lên và xuống phương tiện để tránh phát sinh sai lệch trong quá trình tính cước và sử dụng dịch vụ.