Cấm xe từ 9 chỗ trở lên lưu thông trên cao tốc La Sơn- Hoà Liên hết năm 2026

ANTD.VN -Các loại xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên, xe tải từ sáu trục tiếp tục bị cấm lưu thông trên cao tốc La Sơn- Hoà Liên đến hết năm 2026, các xe khác lưu thông với vận tốc tối đa 60km/h.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh vừa có thông báo tiếp tục phương án tổ chức giao thông tạm thời dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hoà Liên.

Theo đó, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thông báo cấm các loại xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên, xe tải từ sáu trục lưu thông trên tuyến.

Chỉ cho phép các loại phương tiện còn lại lưu thông trên tuyến với tốc độ tối đa 60km/h. Riêng tại điểm sạt trượt taluy âm tại Km 50+700, phương tiện lưu thông với tốc độ tối đa 30km/h.

Tiếp tục cấm toàn bộ xe từ 9 chỗ ngồi trở lên lưu thông trên cao tốc La Sơn- Hoà Liên đến hết năm 2026

Đối với các phương tiện tham gia phục vụ thi công dự án nằm trong loại xe bị cấm, nhà thầu thi công có thông báo hoặc văn bản đăng ký kèm xác nhận của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh gửi tới các cơ quan, đơn vị liên quan để được phép lưu thông.

Thời gian thực hiện từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2026.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết thêm, trong thời gian thực hiện phương án tổ chức giao thông tạm thời nêu trên, các loại xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên, xe tải từ sáu trục trở lên di chuyển theo hướng Bắc - Nam (và ngược lại) bằng QL1A hoặc di chuyển vào xã Khe Tre (và ngược lại) đi theo tuyến ĐT14B.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cũng đề nghị Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng và Huế tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp hướng dẫn, nhắc nhở người điều khiển phương tiện không lưu thông vào các đoạn tuyến nêu trên.

Trước đó, cuối tháng 10 và 11/2025, do ảnh hưởng của mưa lớn bất thường gây ra sạt lở tại nhiều vị trí mái taluy của cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Đến nay, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã báo cáo và được Bộ Xây dựng, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thống nhất giải pháp xử lý các vị trí sạt lở trên tuyến.

Đồng thời, các nhà thầu thi công đã hoàn thành công tác chuẩn bị để triển khai xử lý trong thời gian tới.