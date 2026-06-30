Hà Nội yêu cầu rà soát, xử lý các hạng mục hư hỏng, xuống cấp tại 2 tuyến tàu điện

ANTD.VN -UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát và xử lý các hạng mục công trình hư hỏng, xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên toàn bộ các tuyến đường sắt đô thị đang khai thác, nhằm bảo đảm an toàn vận hành, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng phối hợp với Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội tổ chức rà soát toàn diện các hạng mục công trình có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên các tuyến đường sắt đô thị đang vận hành.

Các đơn vị có trách nhiệm xử lý ngay những tồn tại thuộc thẩm quyền; đồng thời báo cáo UBND Thành phố đối với các nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời xem xét, chỉ đạo. Việc kiểm tra, khắc phục phải được triển khai khẩn trương, hiệu quả, không để phát sinh các nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình, an toàn vận hành khai thác, an toàn giao thông cũng như mỹ quan đô thị.

Một số nhà ga trên tuyến metro Cát Linh- Hà Đông đã xuống cấp, hư hỏng

Động thái này nhằm tăng cường công tác kiểm tra, phòng ngừa rủi ro đối với hệ thống đường sắt đô thị trong bối cảnh mạng lưới ngày càng giữ vai trò quan trọng trong vận tải hành khách công cộng của Thủ đô.

Việc chủ động phát hiện và khắc phục hư hỏng từ sớm sẽ góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố, bảo đảm hoạt động khai thác an toàn, liên tục và nâng cao niềm tin của người dân đối với loại hình vận tải công cộng hiện đại.

Thời gian gần đây, trên một số nhà ga tuyến tàu điện trên cao Cát Linh- Hà Đông đã xuất hiện tình trạng hư hỏng, lan can kính nứt vỡ, tấm ốp bong tróc, thang máy dừng hoạt động.

Mới đây nhất là sự cố mảng vữa ốp tại ga Văn Khê rơi trúng xe buýt BRT gây thủng kính.