Từ 1/7: Cơ quan, tổ chức không được yêu cầu cá nhân cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2

ANTD.VN - Theo quy định mới nhất, từ 1/7 nghiêm cấm việc yêu cầu người dân cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2, trừ một số trường hợp...

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Lý lịch tư pháp 2025 chính thức có hiệu lực từ 1/7/2025. Luật đã chuyển giao nhiệm vụ quản lý lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an bằng việc quy định “Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp quy định việc phối hợp trong thực hiện thủ tục tra cứu, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp và việc xác minh điều kiện đương nhiên được xóa án tích theo quy định của Bộ luật Hình sự”.

Như vậy, theo Luật này, Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Đồng thời, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an thay thế Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

Không chỉ có vậy, Luật đã rút ngắn thời gian cấp Phiếu Lý lịch tư pháp được rút ngắn còn tối đa 5 ngày làm việc; trường hợp phải xác minh thì thời hạn xác minh thực hiện theo quy định của Luật.

Bên cạnh đó, Luật bổ sung quy định về độ tuổi yêu cầu cấp Phiếu. Người từ đủ 16 tuổi trở lên được thực hiện quyền tự mình yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp theo quy định.

Ngoài ra, Luật còn công nhận Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử. Theo đó, Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử có giá trị pháp lý tương đương Phiếu bản giấy, tạo thuận lợi trong sử dụng, lưu trữ và thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử.

Đặc biệt, Luật bảo vệ quyền riêng tư của công dân. Luật quy định nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân yêu cầu người dân cung cấp Phiếu Lý lịch tư pháp số 2, trừ trường hợp pháp luật có quy định. Quy định này góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân và hạn chế việc lạm dụng Phiếu số 2 trong các quan hệ dân sự, lao động.

Mặt khác, Luật mới còn thay đổi mục đích được phép sử dụng thông tin lý lịch tư pháp. Luật sửa đổi quy định cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để hỗ trợ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động giải quyết thủ tục hành chính.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, trừ trường hợp có quy định cần sử dụng thông tin lý lịch tư pháp để phục vụ mục đích tuyển dụng, cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề…

Như vậy, theo quy định mới, Lý lịch tư pháp dùng để quản lý cán bộ, công chức, viên chức và giải quyết thủ tục hành chính.

Để kịp thời giải đáp mọi thắc mắc của công dân về Luật Lý lịch tư pháp sửa đổi, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ - Công an thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì, vận hành đường dây nóng hỗ trợ người dân Thủ đô theo số 024.339.66669 hoặc 024.386.16986. Đội ngũ cán bộ chuyên trách luôn sẵn sàng lắng nghe, hướng dẫn tận tình và giải quyết nhanh chóng mọi vướng mắc của người dân.