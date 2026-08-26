Hà Nội miễn tiền vé xe buýt và tàu điện trên cao cho nhân dân trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2026.

Hà Nội sẽ miễn phí vé đường sắt đô thị trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Thông tin từ Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND Thành phố, UBND TP Hà Nội đã có Văn bản chấp thuận chủ trương miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2026 theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Cụ thể, phạm vi áp dụng là 128 tuyến buýt có trợ giá và 02 tuyến đường sắt đô thị (tuyến 2A. Cát Linh - Hà Đông, tuyến 3.1. Nhổn - Cầu Giấy).

Thời gian áp dụng trong 05 ngày, từ 29/8/2026 (Thứ Bảy) đến hết ngày 02/9/2026 (Thứ Tư).

Đối tượng áp dụng là toàn bộ hành khách.

Theo UBND TP Hà Nội, việc triển khai miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách trong các dịp lễ, Tết, các sự kiện chính trị, xã hội đặc biệt của đất nước và của thành phố Hà Nội nói chung là hoạt động thiết thực.

Điều này thể hiện sự quan tâm tới đời sống của người dân, cung cấp phương tiện giao thông công cộng phục vụ người dân di chuyển tham quan, mua sắm, vui chơi trong các dịp nghỉ lễ; thúc đẩy xây dựng hình ảnh Thủ đô Hà Nội hiện đại, văn minh, thân thiện môi trường, từ đó góp phần giảm ùn tắc giao thông và nâng cao chất lượng sống cho người dân Thủ đô.