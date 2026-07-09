Chelsea chính thức ra mắt HLV mới

ANTD.VN - Ngày 9-7, Chelsea chính thức giới thiệu Xabi Alonso trên cương vị tân HLV trưởng theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm, đánh dấu bước khởi đầu cho kế hoạch tái thiết đội bóng sau mùa giải đầy thất vọng.

Trong ngày ra mắt, Alonso bày tỏ niềm tự hào khi được dẫn dắt một trong những CLB giàu truyền thống nhất ở Anh và thế giới.

Không chỉ trao cho Alonso bản hợp đồng dài hạn, Chelsea còn bổ nhiệm ông với chức danh "manager" thay vì "head coach". Điều này đồng nghĩa cựu tiền vệ tuyển Tây Ban Nha sẽ có tiếng nói lớn hơn trong các quyết định chuyên môn cũng như công tác chuyển nhượng - một trong những điều kiện được ông đặc biệt quan tâm trong quá trình đàm phán.

Chelsea chính thức ra mắt HLV Xabi Alonso

Ban lãnh đạo Chelsea tin tưởng Alonso sở hữu tư duy chiến thuật hiện đại, năng lực lãnh đạo cùng cá tính phù hợp để dẫn dắt đội bóng bước vào giai đoạn phát triển mới sau nhiều mùa giải liên tiếp thiếu ổn định.

Alonso được đánh giá là một trong những HLV trẻ xuất sắc nhất châu Âu. Ông tạo tiếng vang khi đưa Bayer Leverkusen giành chức vô địch Bundesliga 2023/24 với thành tích bất bại, đồng thời vào chung kết Europa League. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng nước Đức đăng quang tại Bundesliga.

Sau thành công ở Leverkusen, Alonso trở lại Real Madrid làm HLV nhưng không gắn bó lâu dài trước khi chia tay đội bóng Hoàng gia vào đầu năm 2026.

Trên cương vị cầu thủ, Alonso từng là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới với bảng thành tích đồ sộ gồm chức vô địch World Cup 2010, hai danh hiệu EURO cùng đội tuyển Tây Ban Nha, hai chức vô địch Champions League trong màu áo Liverpool và Real Madrid, bên cạnh nhiều danh hiệu quốc nội khác.

Sự xuất hiện của Alonso được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới cho Chelsea, đội bóng vẫn đang loay hoay tìm lại vị thế kể từ khi đổi chủ năm 2022. Sau hàng loạt lần thay tướng nhưng chưa đạt hiệu quả như mong muốn, ban lãnh đạo đội chủ sân Stamford Bridge đặt niềm tin rằng chiến lược gia 44 tuổi sẽ là người đưa The Blues trở lại cuộc đua danh hiệu trong những mùa giải tới.