Mbappe ghi bàn thứ 8, Pháp đoạt vé đầu tiên vào bán kết World Cup 2026

ANTD.VN - Tiền đạo Kylian Mbappe tỏa sáng rực rỡ với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, giúp Pháp hạ Morocco 2-0 để lần thứ ba liên tiếp góp mặt tại vòng bán kết World Cup.

Bước vào trận tứ kết đầu tiên của World Cup 2026 rạng sáng 10-7, Pháp chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với dàn sao vượt trội, Les Bleus liên tục tạo sức ép khiến hàng thủ Morocco phải chống đỡ vất vả.

Morocco (áo đỏ) không thể gây bất ngờ trước Pháp

Chỉ trong ít phút đầu tiên, Kylian Mbappe và Dayot Upamecano đã có hai cơ hội rất rõ ràng nhưng đều bị thủ thành Yassine Bounou từ chối bằng những pha cứu thua xuất sắc.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 28. Mbappe bứt tốc xâm nhập vòng cấm trước khi bị Noussair Mazraoui phạm lỗi. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, đội trưởng tuyển Pháp lại không thể đánh bại Bounou khi thực hiện cú sút quá hiền, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số.

Mbappe sút hỏng 11m trong hiệp 1

Dù vậy, đội bóng của HLV Didier Deschamps vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận. Sau 45 phút đầu tiên, Pháp vẫn áp đảo với với 13 cú dứt điểm, chỉ có bàn thắng là chưa tới.

Sau giờ nghỉ, Morocco bất ngờ đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, khi đại diện châu Phi còn chưa tạo được nhiều sức ép, Mbappe đã lên tiếng đúng lúc.

Phút 60, nhận bóng ngay sát vòng cấm, chân sút của Real Madrid thực hiện pha cứa lòng đẳng cấp đưa bóng găm vào góc xa khung thành, không cho Bounou bất kỳ cơ hội cản phá nào. Tuyệt phẩm này giúp Mbappe chuộc lại sai lầm trên chấm phạt đền và khai thông thế bế tắc cho Les Bleus. Đây cũng là bàn thắng thứ 8 của đội trưởng tuyển Pháp ở Mundial năm nay, sánh ngang Messi.

Mbappe ghi tuyệt phẩm mở tỉ số

Rất nhanh chóng, chỉ 6 phút sau bàn mở điểm, Pháp tung đòn kết liễu. Từ một pha phản công tốc độ, Ousmane Dembele băng lên từ giữa sân trước khi tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm. Bóng đi sệt, sát cột dọc khiến Bounou lần thứ hai phải vào lưới nhặt bóng. Trong tình huống này, chính Mbappe là người kiến tạo cho Dembele, nâng tổng số kiến tạo của anh tại giải lên 3 lần.

Dembele nhân đôi cách biệt

Khoảng cách hai bàn giúp Pháp thi đấu đầy chủ động trong phần còn lại của trận đấu. Phút 77, HLV Deschamps buộc phải rút Mbappe ra sân khi anh có dấu hiệu bị đau. Nhưng ngay cả khi không chơi với lực lượng mạnh nhất, đội hình của Pháp vẫn quá kiên cố để Morocco có thể xuyên thủng.

Pháp lần thứ ba liên tiếp vào bán kết World Cup

Chiến thắng 2-0 giúp tuyển Pháp trở thành đội đầu tiên ghi tên vào bán kết World Cup 2026. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp Les Bleus góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất thế giới, tiếp tục khẳng định sự ổn định đáng nể dưới thời Didier Deschamps.

Đối thủ tiếp theo của Mbappe và đồng đội sẽ là đội thắng trong cặp tứ kết giữa Tây Ban Nha và Bỉ.