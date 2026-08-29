Xử phạt 2 hộ kinh doanh có hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu

ANTD.VN - Công an xã Hoài Đức, Hà Nội vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 24 kiểm tra các hộ kinh doanh trên địa bàn, phát hiện 2 hộ kinh doanh có hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Thượng tá Vũ Quang Nam, Trưởng Công an xã Hoài Đức cho biết, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngày càng sôi động, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên, tình trạng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh.

Công an xã Hoài Đức tổ chức công tác kiểm tra, tuyên truyền đến các hộ kinh doanh trên địa bàn về ý thức chấp hành các quy định của pháp luật

Trước tình hình đó, Công an xã đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh nhận diện và phòng ngừa những hành vi vi phạm thường gặp như kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu; hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp; kinh doanh sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các thương hiệu được bảo hộ.

Cùng với công tác tuyên truyền, Công an xã phối hợp với UBND xã và Đội Quản lý thị trường số 24 tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các hộ kinh doanh trên địa bàn.

Qua kiểm tra, đã phát hiện 2 hộ kinh doanh có hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Căn cứ quy định của pháp luật, cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 hộ kinh doanh, với tổng số tiền 22 triệu đồng.

Chỉ huy Công an xã Hoài Đức khẳng định, thời gian tới, Công an xã tiếp tục phối hợp với UBND xã và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, nắm tình hình, kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, văn minh, lành mạnh trên địa bàn.

Công an xã Hoài Đức khuyến cáo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thường xuyên cập nhật quy định pháp luật; chủ động lựa chọn nguồn hàng có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ hóa đơn, chứng từ; tuyệt đối không vì lợi nhuận trước mắt mà kinh doanh hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.