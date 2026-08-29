Đặt mua thuốc lá ngoại, thuê người vận chuyển để “né” Công an

ANTD.VN - Để tránh trực tiếp xuất hiện khi giao hàng, Đặng Văn Thắng đã thuê một người chở 172 cây thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất từ khu vực chân cầu Bắc Thăng Long đến phường Vĩnh Hưng (TP Hà Nội).

Khoảng 9h30 ngày 27-8, tổ công tác Công an phường Vĩnh Hưng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Khi đến khu vực đầu ngõ 76 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, lực lượng Công an phát hiện một nam giới điều khiển xe máy, phía sau chở nhiều thùng giấy được bọc kín, có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, người này không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa. Tổ công tác đã đưa người và phương tiện cùng số hàng về trụ sở Công an phường để xác minh.

Tại trụ sở Công an, lái xe tự nguyện mở các thùng hàng để kiểm đếm. Bên trong là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, gồm các nhãn hiệu Raison Ice Cafe, Blend No.555 Gold và Blend No.555 Original.

Tổng cộng, lực lượng Công an thu giữ 172 cây, tương đương 1.720 bao thuốc lá. Toàn bộ số hàng hóa đã được lập biên bản, niêm phong theo quy định.

Quá trình đấu tranh, lái xe khai nhận được một người thuê vận chuyển số hàng từ khu vực chân cầu vượt Bắc Thăng Long về phường Vĩnh Hưng với tiền công 500.000 đồng, đồng thời cho biết chỉ nhận chở thuê và không biết số hàng bên trong là thuốc lá do nước ngoài sản xuất.

Từ thông tin này, Công an phường Vĩnh Hưng khẩn trương xác minh người thuê vận chuyển. Biết không thể lẩn trốn, khoảng 15h cùng ngày, Đặng Văn Thắng (SN 1994, thường trú tại thôn Tiền Phong, xã Hải Lựu, tỉnh Phú Thọ; hiện ở tại thôn Đoài, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội) đến trụ sở Công an phường đầu thú là người thuê vận chuyển số hàng trên.

Đối tượng Đặng Văn Thắng cùng tang vật vụ án

Tại cơ quan Công an, Thắng khai do không có việc làm ổn định, cần tiền chi tiêu cá nhân nên đã tìm mua thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất để bán kiếm lời.

Theo lời khai của Thắng, ngày 24-8, đối tượng lên mạng xã hội tìm nguồn hàng và đặt mua 180 cây thuốc lá với giá 35 triệu đồng. Người bán hẹn giao hàng vào tối 26-8 tại khu vực gầm cầu Bắc Thăng Long.

Đến thời gian hẹn, Thắng có mặt tại địa điểm trên và gặp một người đàn ông điều khiển xe máy, chở theo 5 thùng carton. Sau khi xác định đúng người giao hàng, Thắng kiểm đếm số thuốc lá rồi thanh toán 35 triệu đồng bằng tiền mặt. Số hàng sau đó được Thắng mang về phòng trọ tại khu vực thôn Đoài, xã Thiên Lộc để cất giấu.

Tại đây, Thắng sử dụng tài khoản Facebook “Thuốc lá Hà Nội” đăng bán số thuốc lá vừa mua. Sau đó, một tài khoản Facebook có tên “Trần Quốc Đạt” liên hệ hỏi mua.

Hai bên thỏa thuận mua bán 172 cây thuốc lá với giá 39,6 triệu đồng, hẹn sáng 27-8 giao hàng và thanh toán tại đầu ngõ 76 phố Vĩnh Hưng.

Đáng chú ý, theo lời khai, Thắng nhận thức rõ thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất là hàng cấm, việc mua bán loại hàng hóa này là vi phạm pháp luật nên đã tìm cách không trực tiếp giao hàng.

Sáng 27-8, Thắng ra khu vực gầm cầu Bắc Thăng Long, thuê xe ôm giao hàng. Thắng giao cho người này 4 thùng carton cùng một túi nylon màu đen, bên trong chứa 172 cây thuốc lá, đồng thời yêu cầu người được thuê nhận tiền của khách rồi giao lại cho mình.

Do lo ngại số tiền hàng lớn, Thắng không trực tiếp đi giao nhưng vẫn chạy xe theo phía sau để theo dõi.

Khi người được thuê vận chuyển đến đầu ngõ 76 phố Vĩnh Hưng, đang chờ khách đến nhận hàng thì bị tổ công tác Công an phường Vĩnh Hưng kiểm tra. Toàn bộ số thuốc lá bị phát hiện, thu giữ.

Tiếp tục đấu tranh, Công an phường Vĩnh Hưng dẫn giải Thắng về phòng trọ. Tại đây, Thắng tự nguyện giao nộp thêm 8 cây thuốc lá Raison Ice Cafe màu xanh do nước ngoài sản xuất.

Công an phường Vĩnh Hưng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa liên quan, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Với Đặng Văn Thắng, Công an phường Vĩnh Hưng đã tạm giữ để tiếp tục điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”.

Vụ việc cho thấy, hoạt động mua bán thuốc lá ngoại nhập lậu đang được các đối tượng thực hiện với nhiều thủ đoạn nhằm che giấu hành vi. Từ việc giao dịch qua mạng xã hội, nhận hàng tại những khu vực vắng, đến thuê người vận chuyển và nhận tiền thay, các đối tượng tìm cách tách mình khỏi quá trình giao nhận trực tiếp.

Tuy nhiên, những thủ đoạn này không thể qua mắt lực lượng Công an khi công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn được triển khai thường xuyên. Việc kịp thời phát hiện người vận chuyển tại đầu ngõ 76 phố Vĩnh Hưng đã giúp Công an phường Vĩnh Hưng nhanh chóng lần ra người đứng sau, thu giữ số lượng lớn hàng cấm và tiếp tục mở rộng xác minh vụ việc.