Xử phạt 25 triệu đồng 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

ANTD.VN - Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Thượng Phúc phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hà Nội phát hiện, xác minh và xử lý 2 trường hợp có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội Facebook.

Theo đó, anh Đ.B.S (SN 1989, trú tại thôn Đông Cứu, xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân bình luận dưới một bài viết trên trang Facebook của tổ chức “Việt Tân”, với nội dung thiếu căn cứ, xuyên tạc hoạt động của lực lượng chức năng, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức.

Công an xã Thượng Phúc làm việc với công dân Đ.B.S

Tương tự, trường hợp anh B.V.H (SN 1989, trú tại thôn Triều Phú, xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân bình luận dưới bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và lực lượng chức năng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan Công an đã tiến hành xác minh, mời 2 trường hợp đến làm việc. Tại cơ quan Công an, sau khi được phân tích, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, Đ.B.S và B.V.H đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, đồng thời cam kết chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình sử dụng mạng xã hội.

Công an xã Thượng Phúc làm việc với công dân B.V.H

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, cơ quan chức năng đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với mỗi trường hợp về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, theo điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ. Bên cạnh xử phạt tiền, Công an xã Thượng Phúc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật, gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do hành vi vi phạm gây ra.

Qua vụ việc, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; chủ động kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải, chia sẻ, bình luận; tuyệt đối không phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Mỗi người sử dụng mạng xã hội cần tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về nội dung do mình đăng tải, chia sẻ, bình luận, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, văn minh.